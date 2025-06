Slovenske odbojkarice z zmago začele nastope v zlati ligi

Izbranke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so si enakomerno razdelile učinek v napadu. Mija Šiftar je dosegla 13 točk, po devet sta jih prispevali Eva Zatković in Saša Planinšec , osem jih je dodala Nika Milošič , sedem pa Lorena Fijok Lorbek .

Slovenke, ki letos merijo na uvrstitev na zaključni turnir zlate lige v začetku julija na Švedskem, so prepričljivo vpisale prvo zmago. V prvem nizu so tekmicam pobegnile z delnim izidom 6:0, v drugem so naredile 7:1 in povedle 18:9, še najbolj izenačen pa je bil tretji, v katerem so Madžarke že vodile z 12:8. Slovenija je odgovorila s 5:0 ter nato vodstvo povišala na 22:15.

Drugi turnir zlate lige bo od 6. do 8. junija na Portugalskem, tam bodo tekmice Portugalke in Ukrajinke, zadnji pa je na sporedu sredi junija v Velenju. Slovenija bo gostila Španijo in Grčijo.

Tako kot proti Madžarkam so Slovenke favoritinje tudi proti Azerbajdžanu. Z njim so se nazadnje merile v kvalifikacijah za EP 2023 in bile dvakrat boljše s 3:1. Na evropski lestvici Slovenija zaseda 14. mesto, Azerbajdžanke pa so 19.

"Zadovoljen sem, da smo uspešno začeli tekmovanje. Nikoli ni lahko startati z zmago. Mislim, da smo si jo zaslužili in verjamem, da bomo jutri ponovili takšno predstavo," je po tekmi povedal selektor Slovenije Alessandro Orefice.