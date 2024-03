Slovenske odbojkarice za EP 2026 proti Izraelu in Estoniji

Slovenske odbojkarice si bodo skušale priigrati nastop na svojem četrtem evropskem prvenstvu. Tega bodo leta 2026 gostile Češka, Švedska in Turčija, medtem ko četrti organizator še ni znan. Ob omenjenih treh organizatoricah so na EP že uvrščene Srbija, Italija, Nizozemska, Poljska, Francija, Ukrajina, Bolgarija in Slovaška.

Slovenske odbojkarice pod vodstvom novega selektorja, Italijana Alessandra Oreficeja, bodo reprezentančno sezono sicer začele sredi maja z nastopi v zlati evropski ligi, v kateri se bodo merile z Estonijo, Ukrajino, Španijo, Češko, Švedsko in Slovaško. V drugem delu bodo Slovenke, ki so lani nastopile tako na evropskem prvenstvu kot v kvalifikacijah za olimpijske igre, odigrale še kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026.