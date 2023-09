Slovenske odbojkarice za konec kvalifikacij nadigrale Južno Korejo

Slovenke so s sproščeno igro v prvih dveh nizih tekmice povsem nadigrale. Videti je bilo, da bodo Korejke doživele grd poraz, toda že v končnici drugega dela so varovanke Marca Bonitte popustile in dovolile tekmicam, da so se razigrale. Posledica tega je bila, da je bil tretji niz precej bolj izenačen, v njem sta se ekipi menjavali v vodstvu, v končnici pa je vendarle prevladala kakovostna prednost slovenskih igralk, Mija Šiftar v napadu in blok sta vendarle poskrbela, da se tekma ni nepotrebno podaljšala.