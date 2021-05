Slovenske odbojkarice začenjajo srebrno ligo

"S statistikom Sebastijanom Mavričem proučujeva igro naših prvih tekmic, določene stvari že poznamo, so pa tudi Avstrijke v Luksemburg prispele v nekoliko spremenjeni postavi, tako da bomo šele na sestanku izvedeli, katere igralke bodo nastopile. Na podlagi tega se bomo potem pripravili na tekmo. Ne glede na to, katere odbojkarice bodo stale na drugi strani mreže, se zavedamo, da moramo na igrišče stopiti odločno. Dekleta morajo biti željna dokazovanja in dobre predstave, zagotovo je naše močno orožje dober servis ter potem tudi konstantna in čvrsta igra v bloku in obrambi. Zelo pomemben bo pristop. Pričakujem borbeno, žilavo, energijsko polno Slovenijo in vsi skupaj si želimo dobrega začetka tega prvega kvalifikacijskega turnirja v srebrni ligi," je dejal Rozman, ki je precej pomladil ekipo iz neuspešnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo.

"Glede na kratke priprave, ki smo jih imeli, se mi zdi, da smo se kar dobro uigrale in da se tudi vidi medsebojno zaupanje, čeprav smo precej nova ekipa. Seveda je velika prednost, da smo imeli pripravljalne tekme z Avstrijo pred približno enim mesecem. Želimo si treh točk in menim, da nam to lahko uspe. Glede na to, da je ekipa zelo mlada, se mi zdi, da bodo te tekme zelo koristile. V primerjavi z ostalimi ekipami na turnirju je naša ekipa precej na novo sestavljena. Tukaj se res lahko uigramo, da bomo pripravljene na zaključni turnir in da bomo maksimalno izkoristile odlike te ekipe," je po prihodu v Luksemburg povedala ena od najizkušenejših v slovenski vrsti, korektoricaDarja Eržen.

Reprezentanca Slovenije:

– podajalki: Eva Pogačar (Calcit Volley), Lina Winkler (Nova KBM Branik);

– sprejemalke: Eva Zatković (Calcit Volley), Lorena Lorber Fijok (Nova KBM Branik), Naja Boisa (Calcit Volley), Žana Zdovc Sporer (Legionovia Legionowo);

–srednje blokerke: Mirta Velikonja Grbac (Nova KBM Branik), Brina Bračko (Nova KBM Branik), Sara Đukić (GEN-I Volley);

– korektorki: Darja Eržen (SC Potsdam), Nika Markovič (SIP Šempeter);

– prosti igralki: Leja Janežič (Calcit Volley), Anja Mazej (SIP Šempeter).