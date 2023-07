Slovenske odbojkarice zadovoljne z opravljenim delom: 'V napadu so največje rezerve'

Za slovenskimi odbojkaricami sta dva tedna priprav na EuroVolley, ki so jih opravile v Kranjski Gori. Poudarek uvodnega dela pripravljalnega obdobja je bil na telesni pripravljenosti, vadbi tehničnih elementov in sistemov igre, v drugem delu pa se bo izbrana vrsta že posvetila uigravanju. Na prvem treningu v Hočah je bila po dogovoru s selektorjem Marcom Bonitto odsotna korektorica Nika Markovič .

Slovenske odbojkarice se bodo v Grčijo odpravile 10. julija in se s tamkajšnjo reprezentanco prvič pomerile dan kasneje. Pred povratkom, ki bo 15. julija, pa bodo sledili še trije pripravljalni obračuni, ki se jih Slovenke, na čelu z Loreno Lorber Fijok, ki bo v prihodnji sezoni igrala prav v Grčiji, že zelo veselijo.

"Končale smo prvi del priprav in mislim, da smo lahko zadovoljne. Seveda je še kar nekaj stvari, na katerih moramo delati, a v novi cikel v Mariboru vstopamo z veliko motivacije. Prvi trening smo opravile v fitnesu, nadaljevale z dvorano in tako bo naprej vse do ponedeljka, ko se bomo odpravile v Grčijo. Tam bomo videle, kje smo z našo formo, kje stojimo tako s tehnično kot fizično platjo igre. Veselimo se, željne smo uspehov in gremo!"

Po povratku iz Grčije bo reprezentanca nekoliko okrnjena, saj se bodo njene najmlajše članice Mija Šiftar, Maša Pucelj, Selena Leban in Nika Milošič predvidoma pridružile mladinski izbrani vrsti, ki jo 24. julija čaka nastop na olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru.