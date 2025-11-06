Slovenske odbojkarske prvakinje evropsko pot začenjajo v Lizboni

Mariborske igralke posebnih izkušenj v ligi prvakinj nimajo. Zadnjič, ko so v njej igrale, sta bili v postavi prisotni le Iza Mlakar in Klara Milošić, za vse druge bo to debitantski nastop. Mariborčanke tekmice spoštujejo, zavedajo se, da bodo igrale proti bogatejši ekipi, ki ima v svojih vrstah veliko tujk, a poskušale bodo pokazati, da ne tudi kakovostnejši.
"Seveda je naš cilj uvrstiti se v skupinski del lige. Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo potrebno dobro servirati in sprejemati njihove servise," je pred odhodom na Portugalsko dejal mariborski strateg Žiga Kos.
Benfica je v prvem krogu kvalifikacij igrala proti Las Palmasu, prvo tekmo doma je dobila s 3:1, v gosteh pa izgubila z 0:3, a to popravila z zmago v zlatem nizu. Na obeh tekmah je bila njihova glavna igralka temnopolta ameriška sprejemalka Kyra Chiara Holt, veliko pa je v njihovi igri odvisno tudi od srbske dvojice na korektorskem oziroma blokerskem mestu Isidore Ubavić ter Veronike Dokić.
Na sprejemalskem mestu igrata še Brazilka Mayara Barcelos in Argentinka Tatiana Rizzo, v ekipi so od tujk še po ena Američanka in Argentinka ter Turkinja. Na prvih dveh evropskih tekmah je brazilski trener Henrique Fortado Perreira koristil praktično vse igralke.
