Slovenske odbojkarske prvakinje evropsko pot začenjajo v Lizboni

Mariborske igralke posebnih izkušenj v ligi prvakinj nimajo. Zadnjič, ko so v njej igrale, sta bili v postavi prisotni le Iza Mlakar in Klara Milošić, za vse druge bo to debitantski nastop. Mariborčanke tekmice spoštujejo, zavedajo se, da bodo igrale proti bogatejši ekipi, ki ima v svojih vrstah veliko tujk, a poskušale bodo pokazati, da ne tudi kakovostnejši.

"Seveda je naš cilj uvrstiti se v skupinski del lige. Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo potrebno dobro servirati in sprejemati njihove servise," je pred odhodom na Portugalsko dejal mariborski strateg Žiga Kos.