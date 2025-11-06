Svetli način
Odbojka

Slovenske odbojkarske prvakinje evropsko pot začenjajo v Lizboni

Lizbona, 06. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Odbojkarice OTP banke Branika danes začenjajo evropsko sezono, in sicer v tretjem, zadnjem krogu kvalifikacij lige prvakinj. Njihov tekmec za uvrstitev v skupinski del bo Benfica, ki se je kvalifikacijam pridružila že v drugem krogu, prva tekma bo v Lizboni.

Mariborčanke čaka odločilna tekma za nastop v skupinskem delu lige prvakinj.
Mariborčanke čaka odločilna tekma za nastop v skupinskem delu lige prvakinj. FOTO: OTP banka Branik

Mariborske igralke posebnih izkušenj v ligi prvakinj nimajo. Zadnjič, ko so v njej igrale, sta bili v postavi prisotni le Iza Mlakar in Klara Milošić, za vse druge bo to debitantski nastop. Mariborčanke tekmice spoštujejo, zavedajo se, da bodo igrale proti bogatejši ekipi, ki ima v svojih vrstah veliko tujk, a poskušale bodo pokazati, da ne tudi kakovostnejši.

"Seveda je naš cilj uvrstiti se v skupinski del lige. Čaka nas sicer težka naloga, Benfica je zelo kakovostna ekipa, a verjamemo, da nam lahko uspe. Že v Lizboni želimo zmagati, tudi poraz z 2:3 ne bi bil slab. Za to bo potrebno dobro servirati in sprejemati njihove servise," je pred odhodom na Portugalsko dejal mariborski strateg Žiga Kos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Benfica je v prvem krogu kvalifikacij igrala proti Las Palmasu, prvo tekmo doma je dobila s 3:1, v gosteh pa izgubila z 0:3, a to popravila z zmago v zlatem nizu. Na obeh tekmah je bila njihova glavna igralka temnopolta ameriška sprejemalka Kyra Chiara Holt, veliko pa je v njihovi igri odvisno tudi od srbske dvojice na korektorskem oziroma blokerskem mestu Isidore Ubavić ter Veronike Dokić.

Na sprejemalskem mestu igrata še Brazilka Mayara Barcelos in Argentinka Tatiana Rizzo, v ekipi so od tujk še po ena Američanka in Argentinka ter Turkinja. Na prvih dveh evropskih tekmah je brazilski trener Henrique Fortado Perreira koristil praktično vse igralke.

