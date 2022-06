Kamničanke proti Zagrebčankam

V Luksemburgu se je odvijal žreb evropskih pokalov z rekordnimi 216 ekipami iz 37 držav, ki se bodo med seboj merile za tri lovorike. V boj za evropsko krono se podajajo tudi najuspešnejši slovenski klubi. Odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana bodo v sezoni 2022/23, kot piše na uradni spletni strani OZS, igrali v elitni Ligi prvakov in so že uvrščeni neposredno v skupinski del tekmovanja, na nasprotnike pa bodo morali počakati do 16. septembra, ko bo na sporedu žreb. V skupinski del Lige prvakinj se bodo skušale uvrstiti tudi slovenske prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, ki jim je žreb v oktobrskih kvalifikacijah najprej namenil zagrebško Mladost.