Slovenski odbojkarici dobili tekmice na EP

Najboljša slovenska ženska dvojica Lovšin - Kotnik je minuli teden na grškem Iosu navdušila z novim odličjem v svetovni seriji. Da je ljubljansko-primorska naveza v vse boljši formi, priča tudi njuna uvrstitev na svetovni oziroma evropski lestvici, ki jima je prinesla nastop na EP v Nemčiji.

Slovenki bosta v Münchnu igrali kot 23. nosilki prvenstva stare celine, prva tekma pa ju čaka 15. avgusta ob 21. uri, ko se bosta na osrednjem igrišču pomerili z Italijankama Claudio Scampoli in Margherito Bianchin. V skupini G bodo sicer igrale še Avstrijki Dorina in Ronja Klinger ter Nemki Chantal Laboureur in Sarah Schulz, so sporočili iz krovne slovenske zveze OZS.

Na EP v odbojki na mivki bo sicer nastopilo po 32 moških in ženskih dvojic, iz skupinskega dela tekmovanja jih bo v izločilne boje napredovalo 24.