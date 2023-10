Slovenski odbojkarji boljši tudi od neugodnih Turkov

Slovenski odbojkarji so premagali še eno oviro na poti k izpolnitvi cilja - uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu. Turki, ki so jih namučili že na evropskem prvenstvu, v Tokiu pa v prvem krogu premagali Srbe, so se spet izkazali kot dostojen, enakovreden tekmec, toda malenkosti so se spet obrnile na stran izkušenejših Slovencev.

V končnici so dobili prva dva povsem izenačena niza, v obeh so imeli tekmeci, pri katerih sta bila do odločilnih trenutkov nezaustavljiva brata Adis in Mirza Lagumdžija, na začetku tri oziroma štiri točke prednosti, v drugem zapravili tudi tri zaključne žoge.