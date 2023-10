Slovenski odbojkarji brez kapetana Urnauta prvič poraženi

Slovenci so pred tekmo ostali brez kapetana Tineta Urnauta , ki je zbolel in ni mogel pomagati ekipi. To se je v igri, predvsem pri sprejemu, poznalo, toda najbrž ni bilo odločilno. Njegova zamenjava Žiga Štern je odigral dobro tekmo, manj razpoložena kot običajno pa sta bila preostala napadalca Rok Možič in Klemen Čebulj .

Tekma, ki je bila za Slovenijo prva ob normalni uri, se je za varovance Gheorgheja Cretuja začela slabo. Servisi Matthewa Andersona so predstavljali previsoko oviro, Američani so hitro prišli do vodstva 8:1. Pri tem rezultatu je Cretu že opravil prvo zamenjavo, Dejana Vinčića je na mestu organizatorja igre zamenjal Uroš Planinšič. Menjava je obrodila sadove, Slovenci so vzpostavili ravnotežje, a napak na servisu in napadu je bilo preveč, da bi se tekmecem lahko približali. Še najbližje so prišli ob izidu 17:22, preobrata pa ni bilo.

A ob koncu niza so se lahko prepričali, da se z Američani da igrati. Z asom Jana Kozamernika so povedli s 4:3, kar je bilo tudi njihovo prvo vodstvo na tekmi. To sicer ni dolgo trajalo, Američani so spet prevzemali pobudo, da pa niso ušli, pa je poskrbel Cretu, ki je nerazpoloženega Možiča zamenjal z Mujanovičem. Slednji je skupaj s Šternom, ki je bil s tremi zaporednimi točkami najzaslužnejši, da so Slovenci zaostanek 18:20 spremenili v vodstvo s 24:20, odlično odigral končnico, z napadalno akcijo je niz tudi končal.