Slovenski odbojkarji dobili nasprotnike za svetovno prvenstvo leta 2025

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila nasprotnike skupinskega dela svetovnega prvenstva, ki bo leta 2025 na Filipinih. Slovenija je bila nosilka skupine E, žreb pa je v to skupino dodelil še Nemčijo, Bolgarijo in Čile. Dogodek bo potekal od 12. do 28. septembra. Zadnje svetovno prvenstvo je potekalo leta 2022, gostili pa sta ga Slovenija in Poljska. Tokrat bo prvič na tekmovanju nastopilo kar 32 reprezentanc.

Kapetan Tine Urnaut je sodeloval na žrebu skupin za svetovno prvenstvo v odbojki 2025 FOTO: OZS icon-expand

Filipinska prestolnica Manila je bila prizorišče žreba za svetovno prvenstvo 2025, na katerem bo v novem, razširjenem, formatu prvič nastopalo kar 32 reprezentanc. Med njimi bo tudi slovenska, ki v zadnjih letih tako na evropskem kot na svetovnem parketu dosega izjemne rezultate ter v svetovni razvrstitvi zaseda izjemno 4. mesto. Filipini so bili kot gostitelji pred žrebom kot prvi nosilci tekmovanja postavljeni v skupino A, Slovencem pa je glede na uvrstitev na lestici FIVB med reprezentancami iz prvega bobna pripadla skupina E, nosilke preostalih skupin pa so bile še reprezentance Poljske, Francije, ZDA, Italije, Japonske in Brazilije. V drugem bobnu so bili Iran, Ukrajina, Nizozemska, Kuba, Kanada, Srbija, Argentina in Nemčija, tretji boben je pripadel Belgiji, Turčiji, Češki, Bolgariji, Egiptu, Katarju, Portugalski in Finski, četrti pa Alžiriji, Kolumbiji, Libiji, Južni Koreji, Čilu, Romuniji, Kitajski in Tuniziji. Slovesne prireditve v Manili se je udeležil tudi kapetan naše reprezentance Tine Urnaut, ki je bil zadolžen za ples kroglic iz četrtega bobna. Ta je Sloveniji najprej namenil Čile, zatem Bolgarijo, tretji tekmeci naših fantov pa bodo Nemci.

Svetovno prvenstvo se bo v dvoranah Mall of Asia in Coliseum Arena s skupinskim delom tekmovanja začelo 12. septembra, v izločilne boje pa se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, medtem ko bosta tretje in četrtouvrščena ekipa zaključili z nastopi. Slovenski odbojkarji so na svetovnih prvenstvih doslej nastopili dvakrat, prvič leta 2018, ko sta tekmovanje gostili Italija in Bolgarija, naši fantje pa so ga zaključili na 12. mestu. Drugič smo našo izbrano vrsto v boju za najvišja mesta spremljali leta 2022, ko so se Slovenci s tekmeci merili pred svojimi navijači v Ljubljani, obračune za odličja pa je gostila Poljska. Naši odbojkarji, takrat že pod vodstvom romunskega stratega Gheorgheja Cretuja, so bili četrti.

