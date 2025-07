Slovenski odbojkarji domači turnir Lige narodov odpirajo proti Kanadi

Od trenutkov izjemnih potez do popolne zmedenosti, ki je bržkone posledica procesa pomlajevanja (aktualne) zasedbe. Tako nekako lahko strnemo dozdajšnje predstave naših odbojkarjev, ki pa zagotovo še niso rekli zadnje besede. Nenazadnje, varovance selektorja Solija v upajmo dobro zasedenih Stožicah čakajo še zadnje štiri preizkušnje proti uglednim repezentancam Kanade, Nizozemske, aktualne svetovne prvakinje Italije in Srbije.

Čeprav na predhodnih dveh turnirjih Lige narodov selektor Fabio Soli zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na nekatere nosilce igre, to ne zmanjšuje dejstva, da igra slovenske odbojkarske izbrane vrste precej niha.

Jani Kovačič in Jan Kozamernik sta dolgoletna nosilca slovenske odbojkarske izbrane vrste, ki jo vse do nedelje čakajo zelo pomembne preizkušnje v boju za uvrstitev na zaključni turnir Lige narodov.

Možnosti za preboj med osem najboljših ekip in s tem nastop v izločilnih bojih so še vedno povsem realne. Z vrnitvijo dolgoletnih nosilcev Gregorja Ropreta in Alena Pajenka bo lahko italijanski strokovnjak na slovenski klopi v taktičnem smislu stvari postavil nekoliko drugače, vse v želji, da se doseže začrtani cilj. Omenjeni dvoboji bodo obenem najboljši mogoči preizkus mentalne stabilnosti te pomlajene slovenske reprezentace, ki glede na potencial njenih članov gotovo veliko obeta.

Prva nasprotnica bo nocoj reprezentanca Kanade (20.30), ki na razpredelnici trenutno zaseda 13. mesto. Le mesto slabše od slovenske, ki z razmerjem zmag in porazov (4-4) za denimo sedmouvrščeno Argentino zaostaja le za zmago. Z morebitnim uspehom na nocojšnji tekmi bi Slovenija storila pomemben korak v boju za končnico tekmovanja, že v četrtek pa jih čaka obračun z vselej neugodnimi Nizozemci.