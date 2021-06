Slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki ostali brez OI v Tokiu

Prvi sta na mivko stopili Nina Lovšin in Špela Morgan, ki sta se pomerili s Katharino Schützenhöfer in Leno Plesiutschnig. V prvem nizu sta bili tekmici boljši z 21:11, v drugem pa z 21:13. Na odločilni tekmi osmine finala kvalifikacij sta se Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin srečali še z drugim avstrijskim parom, Nadine in Tereso Strauss. Avstrijski predstavnici sta se veselili zmage z 21:13 in 21:17 ter svoji reprezentanci priigrali napredovanje v četrtfinale, za Slovenke pa so kvalifikacije za Tokio 2020 tako končane. Kljub porazu so naše odbojkarice z uvrstitvijo v finale kvalifikacij dosegle doslej največji uspeh v boju za nastop na olimpijskih igrah.

Tudi pri moških so bili tekmeci slovenske vrste Avstrijci. Na prvi tekmi sta Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik klonila proti navezi Robin Seidl/Philipp Waller. Avstrijca sta prvi niz dobila po ogorčenem boju, s 23:21, v drugem pa sta bila prepričljivejša z 21:15. Martin Ermacora in Moritz Pristauz-Telsnigg sta nato z 21:17 dobila prvi niz dvoboja z Danijelom Pokeršnikom in Črtomirjem Bošnjakom, a sta bila naša predstavnika v drugem setu boljša z 21:19. V izenačenem tretjem nizu sta v razburljivi končnici s 15:13 slavila Avstrijca in z drugo zmago svoji reprezentanci zagotovila napredovanje v četrtfinale. Za slovenske odbojkarje popravnega izpita ni, s porazom so se poslovili od nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu, a tako kot dekleta Sloveniji priigrali najboljšo uvrstitev doslej.