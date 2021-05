Slovenski odbojkarji izgubili svojo zgodovinsko, prvo tekmo Lige narodov

Tako kot predlani v Parizu so Slovenci dobili prvi niz, v naslednjih treh so bili boljši tekmeci. Bržčas je bil odločilen maratonski tretji niz, v katerem so imeli svoje priložnosti tudi Slovenci, a so ga na koncu izgubili s 34:36. V srbski vrsti, že zmagovalki tega tekmovanja, ki tako kot slovenska ni pokazala svoje najboljše odbojke, kar pa je za ta čas povsem razumljivo, je bil nezaustavljivDražen Luburić. Dosegel je 29 točk, Uroš Kovačević jih je dodal 22, pri Sloveniji sta jih 14 vknjižilaTine Urnaut in Tonček Štern. Nekaj težav pri sprejemu je Slovenijo, za katero se tekmo začeli Dejan Vinčić, Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Jani Kovačič, na začetku tekme pahnilo v zaostanek z 2:5, toda varovanci Alberta Giulianijaso se hitro zbrali. Spretno so izkoriščali napake tekmeca in s serijo točk prišli do vodstva 13:10.

Selektor Srbije Slobodan Kovač, tudi nekdanji slovenski selektor, je bil prisiljen vzeti odmor, ki sadov ni obrodil takoj, saj sta Urnaut z napadom in Vinčić z asom vodstvo še povišala na 17:12. Toda za tem so se Srbi začeli bližati, prišli na točko zaostanka, vendar jim Slovenci preobrata niso dopustili, niz se je končal s slovensko zmago 25:22. Tako kot v prvem nizu so imeli tudi na začetku drugega Slovenci težave s sprejemom, najprej jim jih je povzročalMarko Ivović, nato šeMarko Podraščanin, po dveh zaporednih asih slednjega so Srbi povedli s 6:1. Začetni nalet so evropski podprvaki zaustavili, vzpostavili ravnotežje, toda približati se jim niso mogli. Pomagale niso niti menjave, v igro so vstopili Žiga Štern, Mitja Gaspariniin Gregor Ropret, Srbi so zanesljivo dobili drugi niz.

V tretjem nizu Slovenci vendarle niso dovolili, da bi jim tekmec že na začetku ušel. Je pa imel pobudo, dolgo časa je vodil za točko ali dve, na 18. točki sta bili ekipi izenačeni. Urnaut je Slovenijo popeljal v vodstvo 20:19 in tudi 21:20, Podraščanin je z blokom Pajenku za 21:23 Slovence spravil v težave, a Kozamernik mu je vrnil in ekipi sta bili spet izenačeni. Tako kot še nekajkrat v maratonski končnici, ki pa je kljub dvema zaključnima žogama Slovenije vendarle pripadla Srbom. Slovenci so se nato v četrtem nizu še nekaj časa držali, as Luburića za 13:10 v srbsko korist pa je napovedal njihov potop. Zaostali so z 11:18, takrat je bilo njihovih upov konec.

Liga narodov, Rimini, prva tekma:

Srbija– Slovenija 3:1 (-22, 18, 34, 18)