Slovenski odbojkarji pokazali pravo moč, Egipt neenakovreden tekmec

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo čez natanko teden dni z uvodno preizkušnjo proti izbrani vrsti Kameruna otvorila letošnje svetovno prvenstvo, ki bo potekalo v ljubljanskih Stožicah in na Poljskem. Izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja so v mariborski dvorani Tabor odigrali svojo prvo od skupno treh pripravljalnih tekem, ki jih bodo odigrali do začetka svetovnega prvenstva. Tokratni tekmec, izbrana vrsta Egipta, je bila povsem nemočna proti razigrani Sloveniji, ki je slavila s 3:0 v nizih (25:22, 25:15, 25:18).

Potem ko je pred dnevi prišlo do (nenadejane) spremembe na selektorskem položaju, na katerem je avstralskega strokovnjaka Marka Lebedewa zamenjal aktualni evropski klubski prvak Gheorghe Cretu, se zdi, da igra slovenske moške odbojkarske reprezentance dobiva šampionske obrise. Na prvem od skupno treh pripravljalnih dvobojev, kolikor jih bodo kapetan Tine Urnaut, Dejan Vinčić in druščina odigrali do začetka letošnjega svetovnega prvenstva, ki ga bo poleg ljubljanskih Stožic gostila še Poljska, Cretujevi izbranci so prepričljivo dobili dvoboj z Egipčani. Končni izid je bil 3:0 v nizih (25:22, 25:15, 25:18). Prijateljska tekma (Maribor), izid:

Slovenija - Egipt 3:0 (25:22, 25:15, 25:18)