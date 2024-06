Slovenski odbojkarji na OI s Francijo, Kanado in Srbijo

Pred žrebom so bile v skupine razporejene le tri reprezentance. V skupini A je prvo mesto pripradlo gostiteljici in aktualni olimpijski prvakinji Franciji, v skupini B je prvo mesto zasedla vodilna ekipa s svetovne lestvice in aktualna evropska prvakinja Italija, v skupini C pa azijska prvakinja in druga reprezentanca sveta Japonska. Preostalih devet reprezentanc je bilo razdeljenih v tri bobne, in sicer v prvega Srbija, Nemčija in Egipt, v drugega Brazilija, Argentina in Kanada, v tretjega pa Slovenija, Italija in ZDA.

Sloveniji, ki jo bomo na olimpijskih igrah spremljali prvič, je ples kroglic namenil obračune v skupini A, skupaj z že omenjeno Francijo, Kanado in Srbijo. V skupini B bomo spremljali srečanja Poljske, Brazilije, Italije in Egipta, v skupini C pa so se nosilki Japonski pridružile Nemčija, Argentina in ZDA.