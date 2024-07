Slovenski odbojkarji na Poljskem ugnali Egipčane

Slovenci se v okviru turnirja pripravljajo na olimpijski nastop. Selektor Gheorghe Cretu je uvodoma priložnost za dokazovanje ponudil podajalcu Urošu Planinšiču, korektorju Niku Mujanoviću, sprejemalcema Roku Možiču in Žigi Šternu, srednjima blokerjema Janžu Janezu Kržiču in Sašu Štalekarju ter standardnemu prostemu igralcu Janiju Kovačiču.

Slovenci so vodili večji del uvodnega niza, tekmeci so se nato nekajkrat približali in povedli s 7:6. Po dobrih podajah Planinšiča so Mujanović, Možič in Štern Slovenijo popeljali na 14:10. Z neugodnimi servisi Mujanovića, ki je po obrambi Kovačiča zaključil še protinapad za 18:12, so Slovenci še bolj pobegnili ter kljub novi prekinitvi na zahtevo tekmecev prek Štalekarja končnico začeli pri 20:15.

V njej je bil nezaustavljiv Mujanović, Štern pa je priigral prvo zaključno žogo pri 24:17. Slovenci so izkoristili šele šesto zaključno žogo, ko je bil v napadu za 25:21 uspešen Mujanović. Podobno se je odvijal drugi niz, za 21:17 je v zaključku niza je zadel Štalekar, Štern je dodal as za 22:17. Nato so tekmeci dosegli le še dve točki. Tretji niz, ki je bil uvodoma izenačen, so dobili afriški tekmeci. V zadnjem nizu je Možič z napadom za 20:15 ekipo popeljal v končnico. Štalekar je z neubranljivim napadom za 24:16 priigral zaključno žogo, sledil pa je še as Šterna za 25:16 in 3:1.