1. niz: Kanadčani bolje začeli in vodijo s +3 (10:13)*

Slovenski selektor Fabio Soli ni presenetil z izbiro začetne postave, vanjo je namreč vrnil kapetana Tineta Urnauta, ki na uvodnem turnirju na Kitajskem ni igral.

Ob Urnauta so svoje položaje zasedli še Nik Mujanović, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Uroš Planinšič in Jani Kovačič.

Liga narodov, drugi turnir (Stožice), 1. krog, izid:

Slovenija - Kanada -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)