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Odbojka
Zgodba se razvija

1. niz: Kanadčani bolje začeli in vodijo s +3 (10:13)*

Ljubljana, 24. 06. 2026 20.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Poljska

Slovenski odbojkarji drugi turnir letošnje Lige narodov v ljubljanskih Stožicah odpirajo proti izbrani vrsti Kanade. V našem taboru se zavedajo kakovosti tekmeca, ki ob dobrem dnevu lahko premaga vsakogar. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO.

Liga narodov(M): Slovenija - Kanada
Liga narodov(M): Slovenija - Kanada
FOTO: VOYO

Slovenski selektor Fabio Soli ni presenetil z izbiro začetne postave, vanjo je namreč vrnil kapetana Tineta Urnauta, ki na uvodnem turnirju na Kitajskem ni igral. 

Ob Urnauta so svoje položaje zasedli še Nik Mujanović, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Uroš Planinšič in Jani Kovačič.

Liga narodov, drugi turnir (Stožice), 1. krog, izid:

Slovenija - Kanada -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)

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odbojka liga narodov slovenija kanada

Slovenci proti Kanadi odpirajo domači turnir Lige narodov

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