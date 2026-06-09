Slovenski odbojkarji na uvodu s Kitajsko

Na eni strani Rok Možič, Nik Mujanović, Rok Bračko, Nejc Najdič, Grega Okroglič, Luka Marovt in na drugi prekaljeni matadorji, kot so kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Jani Kovačič ...
To so imena, ki bodo aktivna v letošnjem reprezentančnem poletju. Jasno, to ni kompletna zasedba slovenske odbojkarske izbrane vrste, ampak zgolj oris tega, o čemer že od svoje inavguracije dalje pripoveduje italijanski strokovnjak na čelu naše reprezentance Fabio Soli. "To je naša (trenutna) realnost, saj smo že lani pričeli z menjavo generacij. Ta poteka postopno, brez večjih rezov, saj za to ni potrebe," že lep čas pojasnjuje Soli.
Slovenijo v prihodnjih dneh čakajo obračuni s Kitajsko, Poljsko, Kubo in Japonsko. Gostitelji bodo v sredo prvi slovenski tekmec, nato Solijeve varovance čakajo še dvoboji s Poljsko v četrtek, Kubo v soboto in Japonsko v nedeljo.
"Liga narodov je iz leta v leto močnejša. Veseli me, da iz dneva v dan napredujemo tako individualno kot moštveno. Že na prvem turnirju bomo na velikih preizkušnjah. Kitajci, Poljaki, Kubanci in Japonci so vsi po vrsti odlični tekmeci in vsak je na Kitajsko pripotoval s svojo računico," pravi italijanski strokovnjak na slovenski klopi.
Med 24. in 28 junijem slovenske odbojkarje nato čaka drugi turnir pred domačimi navijači v ljubljanskih Stožicah, kjer bodo odmerili moči s Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani. Tretji in hkrati zadnji turnir bodo med 15. in 19. julijem odigrali v srbski prestolnici Beogradu. Nasprotniki Slovenije bodo Nemčija, Iran, Turčija in gostiteljica Srbija.
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