Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

Slovenski odbojkarji na uvodu s Kitajsko

Linyi, 09. 06. 2026 09.22 pred 6 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Srbija

Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta je pred dnevi odpotovala v kitajski Linyi, kjer jo med 10. in 16. junijem čakajo uvodne štiri tekme prvega turnirja v letošnji izvedbi Lige narodov. Selektor Fabio Soli je pred odhodom iz Ljubljane večkrat poudaril, da se je mešanica izkušenj in mladosti že lani izkazala za uspešno, letos pa bo ta še toliko bolj izražena v pripravah na septembrsko evropsko prvenstvo.

Na eni strani Rok Možič, Nik Mujanović, Rok Bračko, Nejc Najdič, Grega Okroglič, Luka Marovt in na drugi prekaljeni matadorji, kot so kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Jani Kovačič ...

To so imena, ki bodo aktivna v letošnjem reprezentančnem poletju. Jasno, to ni kompletna zasedba slovenske odbojkarske izbrane vrste, ampak zgolj oris tega, o čemer že od svoje inavguracije dalje pripoveduje italijanski strokovnjak na čelu naše reprezentance Fabio Soli. "To je naša (trenutna) realnost, saj smo že lani pričeli z menjavo generacij. Ta poteka postopno, brez večjih rezov, saj za to ni potrebe," že lep čas pojasnjuje Soli.

Tine Urnaut, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, bo iz preventivnih razlogov izpustil uvodne nastope v Ligi narodov na Kitajskem.
Tine Urnaut, kapetan slovenske odbojkarske reprezentance, bo iz preventivnih razlogov izpustil uvodne nastope v Ligi narodov na Kitajskem.
FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenijo v prihodnjih dneh čakajo obračuni s Kitajsko, Poljsko, Kubo in Japonsko. Gostitelji bodo v sredo prvi slovenski tekmec, nato Solijeve varovance čakajo še dvoboji s Poljsko v četrtek, Kubo v soboto in Japonsko v nedeljo.

"Liga narodov je iz leta v leto močnejša. Veseli me, da iz dneva v dan napredujemo tako individualno kot moštveno. Že na prvem turnirju bomo na velikih preizkušnjah. Kitajci, Poljaki, Kubanci in Japonci so vsi po vrsti odlični tekmeci in vsak je na Kitajsko pripotoval s svojo računico," pravi italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

Rok Možič je eden nosilcev igre v slovenski reprezentanci.
Rok Možič je eden nosilcev igre v slovenski reprezentanci.
FOTO: Aljoša Kravanja

Med 24. in 28 junijem slovenske odbojkarje nato čaka drugi turnir pred domačimi navijači v ljubljanskih Stožicah, kjer bodo odmerili moči s Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani. Tretji in hkrati zadnji turnir bodo med 15. in 19. julijem odigrali v srbski prestolnici Beogradu. Nasprotniki Slovenije bodo Nemčija, Iran, Turčija in gostiteljica Srbija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka slovenska reprezentanca liga narodov prvi turnir kitajska

Slovenke na uvodni tekmi evropske lige suvereno čez Črnogorke

24ur.com Odbojkarji izpilili še zadnje podrobnosti pred odhodom na Kitajsko
24ur.com Slovenski odbojkarji vstopajo v naporno reprezentančno poletje
24ur.com Slovenski odbojkarji želijo tudi v prihodnje krojiti svetovni vrh
24ur.com Gheorghe Cretu: Pričakujem osredotočenost na vsaki točki
24ur.com Dejan Vinčić: Ni ga večjega veselja, kot je delati z otroki
24ur.com 'Zlata generacija ne bo večna, cilj je razširiti igralski kader'
24ur.com Slovenski odbojkarji že trenirajo v domačih Stožicah
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Spletno nasilje med otroki: tiha stiska, ki se dogaja za zasloni
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Kaj se dogaja v otroških možganih, ko jih je strah?
Vprašanje, ki jo je najbolj ranilo: »Zakaj še nimata otrok?«
Vprašanje, ki jo je najbolj ranilo: »Zakaj še nimata otrok?«
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti znana Slovenka
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije
Dnevni horoskop: Levi bodo samozavestni, tehtnice pa polne pozitivne energije
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
Lopezova pokazala, kako je videti brez ličil
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Kaj vaš urnik odvajanja pove o telesu? Nova raziskava ponuja zanimive ugotovitve
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
Pljučni rak pri bolnici pripisali perimenopavzi
cekin
Portal
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
To se lahko zgodi tudi vam: majhen dodatek, velik račun (44 evrov za sladoled)
To se lahko zgodi tudi vam: majhen dodatek, velik račun (44 evrov za sladoled)
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Partnerji ob ločitvi skrivajo denar. Te znake morate poznati
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
Večina upokojencev tega nima – in jih lahko drago stane
moskisvet
Portal
Zakaj bi morali telefon vedno odlagati z zaslonom navzdol: presenetljive koristi
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Od ženskarja do samotarja: kako danes živi seks simbol 90. let
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
Njuna zveza je polnila naslovnice, zdaj pa je ljubezni konec
dominvrt
Portal
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
'Preden kupimo, bi morali razmisliti o posvojitvi'
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
Če imate to barvo posteljnine, vaša spalnica deluje staromodno
okusno
Portal
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Poletni hit tekmovalca MasterChefa: rožnate testenine, ki pritegnejo poglede
Poletni hit tekmovalca MasterChefa: rožnate testenine, ki pritegnejo poglede
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Preprosta italijanska jed, ki nikogar ne pusti lačnega
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin
voyo
Portal
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744