Slovenski odbojkarji na uvodu s Kitajsko

Na eni strani Rok Možič, Nik Mujanović, Rok Bračko, Nejc Najdič, Grega Okroglič, Luka Marovt in na drugi prekaljeni matadorji, kot so kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Jani Kovačič ...

To so imena, ki bodo aktivna v letošnjem reprezentančnem poletju. Jasno, to ni kompletna zasedba slovenske odbojkarske izbrane vrste, ampak zgolj oris tega, o čemer že od svoje inavguracije dalje pripoveduje italijanski strokovnjak na čelu naše reprezentance Fabio Soli. "To je naša (trenutna) realnost, saj smo že lani pričeli z menjavo generacij. Ta poteka postopno, brez večjih rezov, saj za to ni potrebe," že lep čas pojasnjuje Soli.