Slovenski odbojkarji na zmago tudi proti svetovnim prvakom Italijanom

Številne zmage v dozdajšnjem delu Lige narodov, ko so med drugim pred našimi odbojkarji orožje položile takšne odbojkarske velesile, kot so Brazilija, Poljska in Francija, dovolj zgovorno pričajo o igralski kakovosti in mentalni stabilnosti slovenske reprezentance. Nocoj bo v Stožicah na sporedu obračun 11. kroga proti svetovnim prvakom Italijanom, ki so na tretji turnir VNL-ja prispeli v mešani zasedbi. Sicer brez številnih zvezdnikov, a širina igralskega kadra je pri naših zahodnih sosedih tako velika, da se jim to ni poznalo v igri na dozdajšnjih dveh turnirjih v Turčiji in na Japonskem.

"Italijani bodo zagotovo motivirani in lačni zmage. Čeprav jim manjka nekaj nosilcev, so odlična ekipa, njihovi igralci so člani največjih klubov, na taki ravni zagotovo znajo igrati. Prav gotovo nam ne bo lahko. A če bomo dobro servirali in igrali blok obrambo, kot smo jo do zdaj, mislim, da rezultat ne bo vprašljiv," pravi organizator igre Gregor Ropret, ki je vesel dejstva, da se je Slovenija prebila na neverjetno 3. mesto na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze in bi z morebitno nocojšnjo zmago brez izgubljenega niza na 2. mestu prehitela še zahodno sosedo.

To bi jo posledično uvrstilo med nosilce pri žrebu skupin olimpijskega turnirja v Parizu. "Res bi bilo fantastično, če bi se nam uspelo prebiti na drugo mesto. To bi pomenilo, da bi bili pri žrebu skupin za olimpijske igre med nosilci v prvem bobnu. A gremo tekmo po tekmo. Naš cilj je, da tu v Stožicah dobimo preostali dve tekmi, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo," še dodaja izkušeni Ropret. Slovenija se bo v nedeljo pomerila še s Srbijo.