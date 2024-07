Slovenski odbojkarji najprej s Kanadčani, nato še s Srbi in Francozi

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je razkrila spored tekem na olimpijskem turnirju v Parizu. Boj za odličja se bo začel 27. junija z jutranjo tekmo med Japonsko in Nemčijo, v nadaljevanju pa se bodo med seboj merile še reprezentance Italije in Brazilije, Poljske in Egipta ter ZDA in Argentine.

Drugi dan tekmovanja bo namenjen prvim dvobojem ženskih reprezentanc ter tekmama med Francijo in Srbijo ter Slovenijo in Kanado. Slovence obračun s Kanadčani čaka ob 21. uri.