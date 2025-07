Slovenski odbojkarji neobremenjeni na zaključnem turnirju lige narodov

Letos so v rednem delu, v katerem je nastopilo 18 reprezentanc, igrali po sistemu toplo-hladno. Odlično jim je šlo na turnirju v Riu de Janeiru, precej slabše pa v bolgarskem Burgasu, kjer so spravili v nevarnost svoj nastop na zaključnem turnirju.

Slovenski odbojkarji, ki zaključnega turnirja, potem ko so v rednem delu lige zasedli deseto mesto, niso igrali le leta 2022 v Bologni, so dvakrat zasedli četrto mesto, leta 2023 pa so bili sedmi, potem ko so izgubili četrtfinalni obračun proti Japonski.

Z njo so se merili že na turnirju v Burgasu, kjer so izgubili z 0:3, a izid te tekme ni kazal realnega stanja na igrišču. Slovenci so bili v vseh treh nizih enakovreden tekmec, izgubili so jih na 23, 25 in 23. Varovanci Fabia Solija so se lahko prepričali, da z izkušenimi tekmeci lahko enakovredno igrajo, s to mislijo se morajo od začetka zoperstaviti Gianijevi četi.

Zasedli so šesto mesto, kar jim je za Ningbo prineslo četrtfinalni obračun proti Franciji, olimpijski prvakinji in ekipi začetnika slovenske odbojkarske pravljice Andree Gianija .

A po porazu v Ljubljani proti Italiji so se tudi po zaslugi nekaterih izidov drugih dvobojev vendarle uvrstili med najboljših sedem ekip, Kitajci so bili kot organizatorji turnirja nanj uvrščeni neposredno.

'Francozi so favoriti, a računamo na njihov slabši in naš dober dan'

"Uvrstitev na turnir ni bil naš cilj, to je bila naša želja. Cilj je bil igrati najboljšo odbojko, ki jo znamo, ter razvijati nove igralce in talente. Na zaključnem turnirju bo raven še višja, a nas ne skrbi, vse spoštujemo, nikogar pa se ne bojimo," trdi Soli.

Soli je na Kitajsko popeljal 14 odbojkarjev, podajalca Uroša Planinšiča in Nejca Najdiča , korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića , sprejemalce Roka Možiča , Žigo Šterna , Roka Bračka , Luko Marovta in Klemna Šena , srednje blokerje Jana Kozamernika , Saša Štalekarja , Janža Kržiča ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča .

"Francozi so zagotovo favoriti in kot smo videli, igrajo že skoraj s popolno zasedbo, z vsemi izkušenimi igralci. A tudi mi imamo svoje želje, nikakor se ne mislimo predati. Vemo, da se igra po sistemu izločilnih bojev in na eni sami tekmi lahko hitro kaj spremeniš, imaš dober ali pa slabši dan. Mi smo eno željo izpolnili, v Ningbo pa gremo skušat presenetiti," je dejal eden od številnih Štajercev v slovenski vrsti.

Francozi tudi branijo naslov, lani so v finalu lige narodov s 3:1 premagali Japonce, ligo narodov pa so dobili tudi leta 2022. V njeni predhodnici, svetovni ligi so bili najboljši leta 2015 in 2017, kar kaže, da so že nekaj časa v vrhu svetovne odbojke in tudi v prihodnje imajo velike cilje.

Letos v rednem delu niso igrali z vsemi najboljšimi, na začetku so doživeli nekaj porazov, nato pa vendarle prišli do tretjega mesta. Pred njima sta bili le Brazilija in Italija, ki ob Franciji in Poljski sodita v najožji krog favoritov za končno zmago.