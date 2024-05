Slovenski odbojkarji po pravi drami ugnali Nizozemce

Slovenci v igri niso blesteli, a so izpolnili cilj. Tekmovanje, ki je zelo pomembno v boju za olimpijske igre, so začeli s pozitivnim rezultatom. V boju za Pariz veliko točk sicer niso osvojili, a pomembno je, da so jih nekaj izgubili Nizozemci, ki so na lestvici mednarodne zveze - ta bo odločala za zadnje vizume za olimpijske igre, eni od najbližjih zasledovalcev Slovenije. Ta je trenutno na sedmem mestu, v Pariz pa vodi tudi osmo.

V slovenski vrsti sta bila najučinkovitejša Tonček Štern in Klemen Čebulj, oba sta prispevala 21 točk.

Liga narodov, Antalya, prvi turnir, 1. krog, izid:

Slovenija - Nizozemska 3:2 (31:33, 25:22, 20:25, 25:21, 27:25)