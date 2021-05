Slovenski odbojkarji po skoraj letu in pol znova skupaj, vsi testi negativni

Slovenska izbrana vrsta je v zadnjih letih nanizala izjemne uspehe, med drugim so naši odbojkarji osvojili srebrni odličji na evropskih prvenstvih 2015 in 2019, se leta 2018 prvič uvrstili na svetovno prvenstvo, leta 2019 pa si še drugič zagotovili uvrstitev v ligo narodov. V njej se bodo preizkusili med odbojkarsko elito, septembra pa reprezentanco čaka še nastop na evropskem prvenstvu, ki ga bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Finska in Estonija in na katerem bo branila naslov evropskih podprvakov.

Na Poljskem je prav tako na zelo visoki ravni igral Klemen Čebulj, ki je za nastope v Ligi narodov še posebej motiviran. "Vsi si želimo začeti igrati to ligo, ki smo si jo res prigarali. Imamo kar visoke ambicije in mislim, da lahko z našo željo in z energijo, ki jo imamo v ekipi, dosežemo veliko," je optimističen Korošec.

Cilji so jasni, motiva tej reprezentanci ne manjka, ob tem pa slovenski selektorAlberto Giuliani računa tudi na trdo delo. "Najprej bi rad povedal, da se je bilo zelo dobro vrniti v Slovenijo in videti te fante. Zelo sem vesel, da bom še eno leto delal z njimi. Vsi smo zelo veseli, da bomo lahko igrali v ligi narodov, še posebej, ker bo to za Slovenijo prvič. Potrudili se bomo, da bomo dosegli dober rezultat. Vemo, da to ne bo lahko, saj bodo na turnirju nastopile najboljše ekipe na svetu. A te fante poznam, vem, kdaj lahko igrajo na visoki ravni in z radovednostjo pričakujem, kaj se bo zgodilo. Najprej se bomo osredotočili na to, v kakšnem stanju so igralci, saj so zelo različno zaključevali sezone. To bo zelo pomembno, enako kot tudi to, da bomo lahko ob tako dolgem turnirju računali na vse igralce," napoveduje Italijan.