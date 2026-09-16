Slovenski odbojkarji pokazali pravi obraz in ugnali Čehe

Igra slovenskih odbojkarjev na ponedeljkovem obračunu z Grki v večjem delu ni bila podobna ničemur. Nenazadnje so se hitro s pepelom posuli tudi sami reprezentanti na čelu s selektorjem Fabiom Solijem, ki je odgovornost za nepričakovan poraz povsem prevzel nase. Zato je bila predzadnja tekma skupinskega dela proti neugodnim Čehom še toliko bolj pomembna. Polfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva so v uvodnem nizu vseskozi držali korak s slovensko izbrano vrsto, ki pa je imela nekajkrat tri točke prednosti. A tudi to ni bilo dovolj, da bi se strl odpor Češke, ki je po podaljšani igri slavila v prvem nizu (24:26).

Alen Pajenk je z nekaj izvrstnimi potezami tako v bloku kot v napadu prispeval levji delež k pomembni zmagi slovenske reprezentance nad Čehi. FOTO: CEV

Naši reprezentanti so očitno hitro uvideli, da je vrag odnesel šalo in v drugem nizu zaigrali kot prerojeni. Srednji blok-obramba je deloval izjemno, odprlo se je tudi v napadu, tako da sta do svojih točk prišla naša udarna napadalca Nik Mujanović in Rok Možič. Brez poškodovanega kapetana Tineta Urnauta (stopalo), za katerega je letošnji EuroVolley bržkone končan, a z razpoloženim Rokom Bračkom kot njegovo menjavo je slovenska reprezentanca delovala poletno, razigrano in učinkovito za prepričljivo zmago v drugem nizu s 25:13. V tretjem nizu smo vnovič spremljali precej bolj izenačen boj. Čeprav je Slovenija v nekem trenutku povedla s tremi točkami naskoka, se Čehi niso pustili zmesti. Potpežljivo so (do)čakali svojo priložnost in po daljšem času znova povedli z 20:19. Toda Slovenija je imela pripravljen odgovor z mirnimi napadi in dobro postavljeno blok-obrambo, kar je varovancem Fabia Solija v izenačeni končnici prineslo zmago po podaljšani igri s 27:25.

Jan Kozamernik je bil ključen mož na začetku četrtega niza, ko je nanizal nekaj zaporednih točk za lažje nadaljevanje. FOTO: CEV

Začetek četrtega niza je bil povsem v znamenju našega srednjega blokerja, nocoj izvrstnega v vseh pogledih, Jana Kozamernika. Omenjeni odbojkar, ki si klubski kruh služi na Japonskem, je od uvodnih slovenskih petih točk dosegel kar štiri. Slovenci so zopet nekajkrat ušli na tri točke prednosti, nazadnje pri izidu 14:11, a se nikakor niso uspeli otresti žilavih tekmecev. Potrpežljivost in osredotočenost na detajle, na kar je med večimi minutami odmora opozarjal selektor Soli, sta tokrat obrodila sadove. Slovenija je na koncu dobila še četrti niz s 25:23 in tekmo pripeljala do želenega cilja. Evropsko prvenstvo, skupina A (Modena), 4. krog, izid: Slovenija - Češka 3:1 (24:26, 25:13, 27:25, 25:23)