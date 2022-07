Slovenski odbojkarji povozili reprezentanco Srbije

Pot do Italije pa je še dolga, saj bodo morali slovenski odbojkarji najprej opraviti s tekmeci v Gdansku, nato pa upati še na ugoden razplet ostalih tekmecev v boju za osem mest, ki vodijo v Bologno (20. - 24. julij).

Slovenija po devetih odigranih tekmah z razmerjem 4-5 zaseda deveto mesto z 12 točkami in je prehitela Srbijo, ki je deseta z 11. Naslednjo tekmo bodo Tine Urnaut in soigralci odigrali v četrtek ob 17. uri proti Bolgariji, ki z razmerjem 1-8 zaseda predzadnje, 15. mesto na lestvici.

Nato pa sledita še pomembnejši tekmi proti Iranu v petek in Poljski v nedeljo. Iran je s petimi zmagami in štirimi porazi na lestvici osmi s 14 točkami, Poljaki pa so trenutno drugi s sedmimi zmagami in dvema porazoma.