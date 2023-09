Slovenski odbojkarji pred največjim izzivom svojih karier

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v soboto v Tokiu začenja izpolnjevanje glavnega cilja sezone. Na kvalifikacijskem turnirju osmih reprezentanc se želi uvrstiti na olimpijske igre v Parizu, to tekmovanje so igralci, ko so se maja zbrali na pripravah, izpostavljali kot pomembnejše od evropskega prvenstva, na katerem so osvojili bron.

"Vemo, zakaj smo poleti garali. Zato se nam po evropskem prvenstvu ni bilo težko zbrati in se ponovno vključiti v vadbeni proces. Za generacijo, ki ima ogromno uspehov, bi se spodobilo, da se enkrat uvrsti na olimpijske igre. Za nekatere je to zadnja možnost, tudi mlajši ne vemo, kdaj se nam bo spet ponudila taka priložnost. Moramo jo izkoristiti, vemo pa, da nam ne bo lahko. Menim pa, da nam je ostalo dovolj energije in motivacije, da nam uspe. Zagotovo bomo na igrišču dali vse od sebe," je pred odhodom na Japonsko dejal najučinkovitejši igralec evropskega prvenstva Rok Možič. Slovenija bo v Tokiu igrala v skupini z domačini, Tunizijo, Turčijo, Finsko, Egiptom, ZDA in Srbijo. Nastop na olimpijskih igrah si bosta zagotovili najboljši ekipi iz vseh treh kvalifikacijskih turnirjev, tudi v primeru, če Slovencem ne uspe, pa še ne bo vse izgubljeno. Nekaj reprezentanc se bo v Pariz uvrstilo tudi na podlagi kakovostne lestvice mednarodne zveze, na kateri Slovenija trenutno dobro stoji. Je pa res, da bi radi reprezentanti zadano nalogo opravili že zdaj, da bi lahko naslednje leto bolj sproščeno odigrali ligo narodov, po kateri bodo znani vsi potniki.

Slovenija ima v Tokiu dokaj ugoden razpored. Najprej se bo pomerila s Tunizijo, sledile bodo tekme proti Turčiji, Finski, obe ekipi so na evropskem prvenstvu premagali, Turčijo sicer s težavo, in Egiptu. Bržkone pa bodo o prvih dveh mestih odločali zadnji trije dnevi, ko bodo njihovi tekmeci Japonci, Američani in Srbi. "Na začetku nas čaka na papirju nekaj lažjih tekem, a tudi te je treba dobiti. Vemo, da smo imeli s Turki na evropskem prvenstvu kar veliko težav, vsi pa pričakujemo, da bodo odločale zadnje tri tekme, do tja bo treba priti brez spodrsljaja," meni Možič, ki upa, da se ne bo poznala odsotnost organizatorja igre Gregorja Ropreta, ki se je poškodoval na evropskem prvenstvu in na Japonskem ne bo mogel pomagati: "Mislim, da smo pokazali, da z Dejanom Vinčićem ne rabimo dosti treninga, da se uigramo. Vanj in tudi v Uroša Planinšiča imamo zaupanje, tudi ona sta vrhunska podajalca."

