Slovenski odbojkarji pred velikim izzivom osredotočeni na lastno igro

Glede na dejstvo, da ogrodje reprezentance skupaj igra že več let, med igralci ni bilo potrebnega veliko uigravanja. "Podrobnostim moraš vedno posvetiti veliko pozornosti, toda menim, da imamo veliko kvalitete. Imamo nekaj mladih igralcev, a jedro ekipe je že več let bolj ali manj enako. Vsekakor nismo v položaju, v katerem bi kot selektor določene igralce prvič pripeljal v ekipo," je dejal Georghe Cretu .

Cretu je ob tem še poudaril, da je bilo prvi teden priprav v ospredju izboljšanje fizične pripravljenosti reprezentantov in dodal, da je z njihovo prizadevnostjo zelo zadovoljen. "V tem tednu bo v ospredju uigravanje, zato je osrednji cilj strokovnega štaba, da spravimo ekipo v tekmovalni ritem, pri čemer pa ne bo pripravljalnih tekem, saj se želimo v miru pripraviti na tekmovanje in ne izgubljati časa s potovanji," je cilje vadbe strnil romunski strateg.

Ko je beseda nanesla na odsotnost enega izmed najbolj nadarjenih odbojkarjev Roka Možiča , se Cretu s tem dejstvom ni želel preveč obremenjevati. Dejal je, da ga zanimajo zgolj igralci, ki so prisotni na zboru. "Čakali ga bomo tako dolgo, dokler ne bo popolnoma zdrav in bo lahko zaigral za reprezentanco. Zdravnik mu je povedal, da bo lahko gleženj začel obremenjevati šele po treh tednih. Nato bodo morali preteči še trije tedni, da bo lahko pričel skakati, kar pomeni, da bi lahko treninge začel nekje v juniju," je pojasnil.

Tokratna liga narodov bo za Slovence zelo pomembna, saj si bodo prek nje poskušali izboriti nastop na olimpijskih igrah v Parizu, kar jim je lani na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Tokiu spodletelo. S sedanjim sedmim mestom na mednarodni lestvici so jim vrata Pariza na stežaj odprta, a bodo to morali še potrditi v letošnji izvedbi mednarodne lige.

Kapetan Tine Urnaut se zaveda pomembnosti omenjenega dejstva, a se z njim ne obremenjuje preveč. "Trenutno smo osredotočeni zgolj na prvo tekmo lige narodov proti Nizozemski. Menim, da se moramo ukvarjati predvsem s seboj, saj želimo igrati najboljšo možno odbojko. O pričakovanjih ne razmišljamo veliko, želimo se zgolj boriti za vsako žogo in iti na zmago na vsaki tekmi," je bil jedrnat Urnaut in jasno sporočil, kaj je cilj slovenske reprezentance. "Imamo veliko kvalitetnih igralcev in vsi od sebe dajemo maksimum. Moramo se uigrati, prikazati najboljše igre in si skupaj zagotoviti vstopnico za Pariz."