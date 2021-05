Slovenski odbojkarji premagali Bolgare in izgubili proti Srbom

Na tekmi proti Srbiji, ki je za Slovence predstavljala uvod v drugi tekmovalni dan pripravljalnega turnirja Ljubljana Challenge, je Alberto Giuliani v ogenj poslal svojo A-zasedbo z Dejanom Vinčićem , Tončkom Šternom, Alenom Pajenkom, Maticem Videčnikom, Klemnom Čebuljem in Janom Klobučarjem ter Janijem Kovačičem na mestu prostega igralca. Drugo tekmo proti Bolgariji pa so začeli z Gregor Ropret, Alen Šket, Sašo Štalekar, Jan Kozamernik, Žiga Štern, Rok Možič in Jani Kovačič.

"Videli smo, da je dobro, da rotiramo ekipo. Imamo kakovostne igralce in lahko kljubujemo vsaki ekipi, ki se nam postavi nasproti. To me veseli, saj bo v ligi narodov to nujno zlo zaradi velikega števila tekem. Igrati dve tekmi zaporedoma ni mačji kašelj oz. tega nismo vajeni. Vseeno imamo dober izkupiček po dveh dneh. Poleg tega je bil tudi današnji poraz tesen, saj smo bili ves čas blizu in imeli svoje priložnosti. Prostora za napredek je vsekakor dovolj," je po tekmah dejal srednji blokerJan Kozamernik.

V petek pestro dve zmagi slovenskih reprezentanc

V petek je Slovenija A premagala Bolgarijo A z 2:1, Slovenija B pa je Srbijo B premagala s 3:0. V nedeljo se bosta zadnji dan pripravljalnega turnirja merili Slovenija A in Srbija A (15.30) ter Slovenija B in Bolgarija A (17.15). Selektorji vseh treh reprezentanc, ki se bodo med seboj srečale v Areni Stožice, so se z željo, da na tekmah preizkusijo čim več igralcev, odločili, da bodo turnir odigrali z dvema ekipama.

Reprezentance so tako razdeljene na zasedbo A in zasedbo B, v vsaki je lahko največ 14 igralcev (reprezentance bodo ligo narodov lahko odigrale z več kot 14 odbojkarji). Zasedbi bosta med seboj odigrali po tri nize in ločeno nabirali točke, vsak osvojen niz bo posamezni reprezentanci prinesel po eno točko. Zmagovalka turnirja bo reprezentanca z največ zbranimi točkami.