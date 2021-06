Slovenski odbojkarji premagali tudi Iran

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Riminiju v ligi narodov še naprej zbira zmage. V 12. krogu je zmagala še devetič, tokrat je s 3:1 (-14, 20, 19, 30) premagala neugodni Iran, s tem pa zadržala najmanj četrto mesto, ki še vodi v polfinale.

V prvem nizu je bila boljša reprezentanca Irana, vmesni rezultat je bil že 18:5, vendar so se Slovenci kasneje "pobrali", a na koncu vseeno izgubili z 25:14. V drugem nizu so izenačili na 1:1, v tretjem pa so naši reprezentanti zaigrali veliko bolje in povedli z 2:1 (25:19). Tretji niz se je končal z rezultatom 32:30. "Pričakovali smo težko tekmo. Iran je izkušena ekipa, že dolgo igro turnirje med najboljšimi. Ima tudi svojo kakovost, ki so jo danes pokazali. Toda tudi mi smo jih. Z ekipno igro smo prišli do pomembne zmage. Zdaj imamo še tri tekme, na katere se moramo dobro pripraviti in svoje delo opraviti do konca," je po tekmi povedal Jani Kovačič.

icon-link Iran - Slovenija FOTO: Sofascore.com

Obračun je močno spominjal na sredinega, ko so Slovenci zaspano začeli obračun proti Avstralcem. Tako so bili v prvem nizu proti visokemu iranskemu bloku povsem nemočni, a ko so rešili težavo z napadom, se je vse obrnilo v njihovo korist. Klemen Čebulj je v napadu povlekel svoje soigralce, kot morata sta začela igrati blokerja, mogoče je manjkal le nekoliko udarnejši servis. A tudi brez njega je Slovenija prišla do uspeha, s katerim še naprej lahko realno računa vsaj na četrto mesto. Sploh zaradi nepričakovanega poraza Srbov, ki so danes z 0:3 klonili proti Argentini. "To je bila tretja tekma v treh dneh, malo se nam že pozna utrujenost. A moramo priznati, da v tekmo nismo stopili s pravim pristopom, bili smo preveč sproščeni, kar se je takoj poznali. Tudi oni so odigrali prvi niz odlično, ujeli nekaj nemogočih točk. A mi smo pravočasno začeli igrati bolje in smo nato zasluženo zmagali," je dejal Tonček Štern.

To je zadnja tekma v četrtem ciklusu tekmovanja. Četo Alberta Giulianija zdaj čakajo trije dnevi odmora, zadnji igralni ciklus pa bodo začeli v ponedeljek z obračunom proti ZDA. Do konca rednega dela jih nato čakata še Japonska in Bolgarija. Izid, 12. krog Lige narodov:

Iran - Slovenija 1:3 (25:14, 20:25, 19:25, 30:32)