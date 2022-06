Jan Kozamernik: Držati moramo naš standard, kazati to, kar smo prejšnja leta

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po dolgem potovanju prispela na Filipine, ki bodo prizorišče drugega turnirja elitne Lige narodov. Slovenci se bodo v Quezon Cityju med 21. in 26. junijem merili z Nizozemci, Argentinci, Italijani in Japonci. Prvi tekmeci Slovencev bodo Nizozemci, obračun bo 21. junija.

Slovenski odbojkarji so uvodni turnir letošnje VNL v Brasilii zaključili z zmagama proti Avstraliji in Kitajski ter porazoma proti ZDA in Braziliji, na svetovni lestvici pa trenutno zasedajo visoko 8. mesto. Pred njimi so le Poljaki, Brazilci, Rusi, Francozi, Italijani, Američani in Argentinci. Slovenci so na Filipine odpotovali z jasnima ciljema – nanizati čim več zmag in predvsem dvigniti raven igre. Slednje poudarjajo vsi naši reprezentanti, enako pa meni tudi selektor Mark Lebedew, ki je v Quezon City odpeljal štirinajst odbojkarjev. Reprezentanci so se priključili Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Sašo Štalekar, turnir na Filipinih pa bodo izpustili Mitja Gasparini, Uroš Planinšič in Matic Videčnik.

"Raven igre smo že v Braziliji v primerjavi s prvo tekmo precej dvignili, a to ni dovolj. Moramo biti še boljši, imamo še veliko rezerve v vseh elementih. Za ekipo je zelo pomembno, da se vanjo vračata Urnaut in Vinčić, predvsem zaradi izkušenj, ki jih imata. Osvežitev je dobrodošla zaradi napornega urnika in zgoščenega tekmovanja. Pomembno bo tudi, da se čim prej integrirata nazaj v ekipo. Vloge so se zdaj namreč nekoliko spremenile in to bo za vse še dodaten izziv, a hkrati tudi motiv. Z zadnjimi treningi sem zadovoljen, zato pričakujem dobre predstave," je dejal avstralski strateg na slovenski klopi.

Prvega nastopa v reprezentančnem dresu v letošnji sezoni se srednji bloker Sašo Štalekar, ki se je v minuli sezoni v Grčiji dokazal z dobrimi predstavami, že zelo veseli: "Končno! Ves čas smo spremljali reprezentanco, kako igra v Braziliji, pa tudi sicer smo bili s soigralci ves čas v stiku. Zdaj je po zasluženem počitku končno tudi zame napočil čas, da se pridružim ekipi. Naš cilj je jasen, želimo si čim več zmag, predvsem pa moramo dvigniti raven igre na nivo, ki nas je krasil prejšnjo sezono. Osebno pa se seveda želim dokazovati. Za to je zdaj čas, mlajši reprezentanti dobivamo več priložnosti, da pokažemo, kako dobro smo trenirali in na kakšni ravni smo sposobni igrati."

Tudi kapetan Urnaut, ki ga bomo prvič letos videli igrati v slovenskem dresu, se zaveda, da je pred reprezentanco še precej dela: "Želimo si, da že na Filipinih prikažemo našo najboljšo odbojko in da pred tem, do začetka turnirja, treniramo na najvišji možni ravni. To je edina stvar, o kateri ima smisel razmišljati in o čemer moramo razmišljati. Dvigniti moramo raven naše igre in že s tem imamo toliko dela, da nam o nasprotnikih sploh ni treba razmišljati. Bolje moramo igrati v prav vseh elementih, boljši mora biti tudi naš pristop. Igro moramo očistiti nepotrebnih napak in nekvalitetnih potez ter dvigniti nivo."

Jan Kozamernik, ki je bil v Braziliji znova eden od nosilcev igre v naši reprezentanci, se novega izziva, obračunov proti Nizozemski, Argentini, Italiji in Japonski, že veseli, hkrati pa se tudi on zaveda, da v Brasilii še nismo spremljali Slovenije, kakršne smo bili vajeni v pretekli sezoni. Zato opozarja, da bodo vsi štirje obračuni v Quezon Cityju zelo pomembni.

