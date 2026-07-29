Slovenski odbojkarji proti Turčiji za polfinale Lige narodov

Slovenski odbojkarji so z odliko opravili ligaški del lige narodov, z desetimi zmagami in le dvema porazoma so osvojili visoko tretje mesto, pred njimi so se uvrstili le Japonci in Poljaki.

Slovenija je v letošnji ligi narodov na prvem turnirju v kitajskem Linyiju premagala domačo izbrano vrsto, Poljsko in Kubo ter izgubila proti Japonski. Na drugem turnirju pred domačimi gledalci v ljubljanskih Stožicah je na kolena položila Kanado, Bolgarijo in Brazilijo, edini poraz pa doživela proti Italiji. Na zadnjem turnirju v srbski prestolnici je ukanila še Nemčijo, Iran, Srbijo in Turčijo.

V slovenskem taboru ne skrivajo visokih ambicij v tekmovanju, kjer so v letih 2021, 2024 in 2025 osvojili nehvaležno četrto mesto. Na Kitajskem bodo nastopili brez korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Janija Kovačiča, nekaj zdravstvenih težav ima tudi srednji bloker Alen Pajenk, ki pa je v Ningboju v kadru selektorja Fabia Solija.

Druga četrtfinalna para sta Japonska - Kitajska in Italija - ZDA.