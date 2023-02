Slovenski odbojkarji prvič na Wagnerjevem memorialu

Odbojkarski turnir so prvič organizirali leta 2003 v Olsztynu, odtlej pa so ga gostili še Lodž, Bydgoszcz, Katovice, Zielona Gora, Plock, Torun in Krakov.

Na turnirju štirih reprezentanc so bili doslej najuspešnejši Poljaki, ki so zmagali desetkrat. Dve zmagi na Wagnerjevem memorialu imajo še Brazilija, Rusija in Nizozemska, eno pa Italija, Nemčija in Bolgarija.

Na turnirju je doslej nastopilo že 21 evropskih reprezentanc, poleg njih pa še Egipt, Tunizija, Kitajska, Iran, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Kanada in Kuba.