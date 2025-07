Slovenski odbojkarji s Francozi za polfinalno vstopnico

S Francijo so se sicer letos merili že na turnirju rednega dela v Burgasu, kjer so izgubili z 0:3, a izid te tekme ni kazal realnega stanja na igrišču. Slovenci so bili v vseh treh nizih enakovreden tekmec, izgubili so jih na 23, 25 in 23. Varovanci Fabia Solija so se lahko prepričali, da z izkušenimi tekmeci lahko enakovredno igrajo, s to mislijo se morajo od začetka zoperstaviti četi selektorja Andree Gianija.