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Odbojka

Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomerili s Poljsko

Ningbo, 30. 07. 2026 16.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Turčija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo za veliki finale elitne Lige narodov pomerila s Poljsko. Polfinalni obračun bo na sporedu v soboto ob 9. uri. V drugem polfinalu bosta igrali izbrani vrsti Japonske in ZDA.

Slovenski odbojkarji so si s četrtfinalno zmago s 3:0 nad Turčijo na uvodni tekmi v dvorani Ningbo Gymnasium kot prvi zagotovili uvrstitev v polfinale in s tem tudi boj za odličja. Na drugem obračunu so bili Japonci, ki so dosegli še 13. zaporedno zmago, s 3:1 uspešnejši od gostiteljev Kitajcev.

Drugi četrtfinalni dan se je začel s prepričljivo zmago Američanov, ki so brez izgubljenega niza iz nadaljnjega tekmovanja izločili aktualne svetovne prvake Italijane, medtem ko Ukrajinci, ki so se na zaključnem turnirju, tako kot tudi že prej omenjeni Turki, predstavili prvič, niso bili kos trenutno najvišje uvrščeni ekipi na svetovni lestvici, Poljski. Dvoboj se je končal z rezultatom 3:1.

Slovenski odbojkarji
Slovenski odbojkarji
FOTO: OZS

V petek bo v Ningboju prost dan, polfinalni tekmi pa bosta na sporedu v soboto. Ob 9. uri se bosta za prvo mesto v velikem finalu udarili Slovenija in Poljska.

Del slovenske ekipe je pod vodstvom selektorja Fabia Solija najprej treniral v dvorani, celotna slovenska zasedba pa je nato opravila še trening za moč. Slovenske fante v petek čakata še trening v dvorani in taktična priprava na tekmece, s katerimi so se letos enkrat že srečali, in sicer na uvodnem turnirju Lige narodov, kjer je bila s 3:2 uspešnejša slovenska reprezentanca.

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