Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomerili s Poljsko

Slovenski odbojkarji so si s četrtfinalno zmago s 3:0 nad Turčijo na uvodni tekmi v dvorani Ningbo Gymnasium kot prvi zagotovili uvrstitev v polfinale in s tem tudi boj za odličja. Na drugem obračunu so bili Japonci, ki so dosegli še 13. zaporedno zmago, s 3:1 uspešnejši od gostiteljev Kitajcev.

Drugi četrtfinalni dan se je začel s prepričljivo zmago Američanov, ki so brez izgubljenega niza iz nadaljnjega tekmovanja izločili aktualne svetovne prvake Italijane, medtem ko Ukrajinci, ki so se na zaključnem turnirju, tako kot tudi že prej omenjeni Turki, predstavili prvič, niso bili kos trenutno najvišje uvrščeni ekipi na svetovni lestvici, Poljski. Dvoboj se je končal z rezultatom 3:1.