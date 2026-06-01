Slovenski odbojkarji še drugič boljši od Srbije

Prvi niz so dobro začeli Srbi s prednostjo 3:0 in 4:1, po servisih Alena Pajenka pa so Slovenci izenačili na 5:5. Sledil je izenačen niz, ekipi sta igrali točko za točko. Proti koncu so več pobude začeli prevzemati Slovenci, ki so manjšo prednost zadržali tudi v končnici niza in ga uspešno pripeljali do konca za 1:0.

Drugi je bil že od začetka izenačen, Slovenci pa so zatem držali dve, tri točke prednosti. Srbi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu , so izenačili na 13. točki in nato povedli pri 15:14. Srbi so večkrat vodili za točko, a so jim izbranci Fabia Solija vseskozi uspešno sledili in povedli pri 21:20. V končnici sta si ekipi nekajkrat izmenjali prednost, a bolj zbrani so bili Srbi, ki so izenačili na 1:1.

Tudi tretji niz so nekoliko bolje začeli Srbi, a so jih Slovenci hitro ujeli in povedli s 6:5. Srbi so odgovorili in sami povedli, preden se je dvoboj spet odvijal točko po točko. Slovenci so pobegnili na 14:10 in nato tudi na +5 pri 16:11. Po dveh asih Tončka Šterna je bilo že +7 (20:13) in nato že osem točk plusa. Slovencem je nekoliko padla zbranost in Srbi so prepolovili zaostanek (23:19), a so gostitelji storili dovolj za nov osvojeni niz.

Tudi četrti je bil podoben preteklim, izenačen začetek, v katerem je malo bolje kazalo Srbom. Toda po dveh asih Roka Bračka so Slovenci povedli z 12:10 in nato prvič s tremi točkami v tem nizu (13:10). Po novem asu Klemena Šena je bilo +4 ter zatem po dolgi točki in asu Nika Mujanovića dvakrat +5 (18:13, 20:15). Tudi to prednost so slovenski odbojkarji zadržali do konca in slavili s 3:1 v nizih.