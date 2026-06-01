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Odbojka

Slovenski odbojkarji še drugič boljši od Srbije

Ljubljana, 01. 06. 2026 23.02 pred 24 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Srbija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes še drugič v dveh dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3:1 so danes izbranci selektorja Fabia Solija v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali s 3:1 (23, -23, 20, 20).

Prvi niz so dobro začeli Srbi s prednostjo 3:0 in 4:1, po servisih Alena Pajenka pa so Slovenci izenačili na 5:5. Sledil je izenačen niz, ekipi sta igrali točko za točko. Proti koncu so več pobude začeli prevzemati Slovenci, ki so manjšo prednost zadržali tudi v končnici niza in ga uspešno pripeljali do konca za 1:0.

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Drugi je bil že od začetka izenačen, Slovenci pa so zatem držali dve, tri točke prednosti. Srbi, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu, so izenačili na 13. točki in nato povedli pri 15:14. Srbi so večkrat vodili za točko, a so jim izbranci Fabia Solija vseskozi uspešno sledili in povedli pri 21:20. V končnici sta si ekipi nekajkrat izmenjali prednost, a bolj zbrani so bili Srbi, ki so izenačili na 1:1.

Tudi tretji niz so nekoliko bolje začeli Srbi, a so jih Slovenci hitro ujeli in povedli s 6:5. Srbi so odgovorili in sami povedli, preden se je dvoboj spet odvijal točko po točko. Slovenci so pobegnili na 14:10 in nato tudi na +5 pri 16:11. Po dveh asih Tončka Šterna je bilo že +7 (20:13) in nato že osem točk plusa. Slovencem je nekoliko padla zbranost in Srbi so prepolovili zaostanek (23:19), a so gostitelji storili dovolj za nov osvojeni niz.

Tudi četrti je bil podoben preteklim, izenačen začetek, v katerem je malo bolje kazalo Srbom. Toda po dveh asih Roka Bračka so Slovenci povedli z 12:10 in nato prvič s tremi točkami v tem nizu (13:10). Po novem asu Klemena Šena je bilo +4 ter zatem po dolgi točki in asu Nika Mujanovića dvakrat +5 (18:13, 20:15). Tudi to prednost so slovenski odbojkarji zadržali do konca in slavili s 3:1 v nizih.

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