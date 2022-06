Slovenski odbojkarji še drugič vzeli mero Bolgarom

Izbranci Marka Lebedewa so prva dva niza dobili po dobro odigrani končnici, v tretjem pa že zaostajali z 10:15 in 11:16, a na koncu prišli do preobrata.

Slovenski odbojkarji (na sliki izkušena Alen Pajenk in Gregor Ropret v bloku) so dvakrat v dveh dneh gladko odpravili izbrano vrsto Bolgarije.

Lebedew ima na voljo 23 odbojkarjev, v Bolgarijo pa jih je odpeljal 14, podajalca Gregorja Ropreta in Gregorja Pernuša, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija, sprejemalce Roka Možiča, Jana Klobučarja, Žigo Šterna in Jureta Okrogliča, srednje blokerje Danijela Konciljo, Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Saša Štalekarja ter prosta igralca Alana Košenino in Janija Kovačiča.

Po vrnitvi iz Sofije bo reprezentanca v Ljubljani opravila še dva treninga, ob koncu tedna pa bo odpotovala v Brasilio, ki bo prizorišče prvega turnirja elitne lige narodov. V tej so Slovenci prvič nastopili lani in končali na četrtem mestu, na uvodnem turnirju letošnje sezone pa se bodo pomerili z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko.