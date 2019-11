Odbojkarski reprezentanti in reprezentantke še naprej blestijo v klubih

Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke imajo za seboj nov uspešen teden, saj so v svojih klubih znova dokazali, da so v dobri formi. Zelo dobro je šlo predvsem dekletom, pri moških sta izstopala Tonček Štern in Alen Pajenk.

Tonček Štern FOTO: Damjan Žibert

V minulem tednu so moštva v italijanskem prvenstvu za moške večinoma odigrala po dve srečanji. Jan Kozamernik je v slovenskem obračunu k zmagi Milana nad Ravenno prispeval sedem točk in bil v napadu kar 83 %. Reprezentančni prosti igralec Jani Kovačič je imel proti Milanu 30 % sprejem, s 36 % idealnim sprejemom pa se je izkazal v obračunu proti Modeni, ki pa se je na koncu vseeno veselila prepričljive zmage s 3:0. Klemen Čebulj je v dresu Trentina dobil priložnost na tekmi z Vibo Valentio in vknjižil 15 točk, tri je dosegel z začetnim udarcem, medtem ko na srečanju proti Veroni, na kateri je Trentino dosegel drugo zmago, ni dobil priložnosti. Na Poljskem so vsi trije slovenski odbojkarji znova igrali pomembno vlogo.Alen Pajenk je proti Bedzinu nanizal osem točk, podajalecDejan Vinčić je dodal dve, njun Czarni Radom pa je prišel do nove zmage. Še naprej zelo dobro v dresu Bydgoszcza igra Tonček Štern, a tudi njegovih 15 točk proti Assecu Reszovii in 14 točk proti Belchatowu ni bilo dovolj za zmago.

Alen Pajenk FOTO: Aljoša Kravanja

V Francoskem prvenstvu je Gregor Ropret že lahko pomagal svojemu Nantesu, ki pa je tokrat v gosteh vseeno klonil proti Parizu. Prvič je v dresu Narbonneja na prvenstveni tekmi igral tudi Jan Klobučar in prispeval 8 točk, a so se zmage veselili odbojkarji Tourcoinga. Na Japonskem jeMitja Gaspariniza Nagojo dosegel kar 17 točk, a to še vseeno ni bilo dovolj za uspeh proti ekipi JT Thunders. V Nemškem prvenstvu je Hypo Tirol Saša Štalekarjaslavil nad Eltmannom, naš reprezentant, ki tekme ni začel, je dosegel eno točko, medtem ko je Urban Toman dobro sprejemal v dresu United Volleysa. Proti Friedrichshafnu (poraz z 1:3) je imel 62 %, proti Lüneburgu (zmaga s 3:1) pa 47 % sprejem.

Iza Mlakar FOTO: Aleš Oblak

Vidno vlogo v tujih prvenstvih so znova igrala naša dekleta. Po poškodbi gležnja se je na igrišče vrnila slovenska korektorica Iza Mlakar in za Novaro, ki je sicer izgubila proti Coneglianu, prispevala 4 točke, medtem ko je Lana Ščukaza zmago Pomija Casalmaggiore nad Brescio vknjižila 10 točk, od tega je tri dosegla z blokom. Eva Pogačar tudi tokrat ni igrala. Reprezentančna podajalka Eva Morije z LKS-om tokrat gostovala pri Legionowu, ki ga na Poljskem vodi slovenski selektor Alessandro Chiappini in izgubila z 0:3 (Eva je dosegla eno točko). V Grčiji je dobra predstava spet uspela Moniki Potokar inDarji Eržen. Potokarjeva je k zmagi Panathinaikosa nad Evosmoujem doprinesla 17 točk, 18 točk Erženove za Paok pa ni bilo dovolj za točke proti Olympiakosu.

Tina Grudina FOTO: Aljoša Kravanja