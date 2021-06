Slovenski odbojkarji še naprej v vrhu na statističnih lestvicah

V zadnjem ciklusu se bo od ponedeljka do srede Slovenija merila še z ZDA, Japonsko in Bolgarijo. Glede na predstave, ki jih reprezentance kažejo v Riminiju, ne bi bilo nič čudnega, če bi dobila vse tekme, s tem pa bi zasedla najmanj tretje mesto in se uvrstila v sobotni polfinale.

Na drugem mestu je Srb Nikola Jovović, tretji je Nemec Jan Zimmermann. Klemen Čebulj po številu doseženih točk zaostaja le še za nizozemskim reprezentantom Nimirjem Abdel-Azizom, ki je z 247 točkami na vrhu lestvice. Čebulj je doslej nanizal 174 točk, s 162 doseženimi točkami je na tretjem mestu Rus Maksim Mihajlov. Tonček Štern je s 113 na 17. mestu, Alen Pajenk in Tine Urnaut sta doslej vknjižila 103 točke in skupaj zasedata 27. mesto. Klemna Čebulja v individualni statistiki najdemo na 10. mestu najboljših napadalcev. Čebulj namreč zaključi 49,49 % svojih napadov, na prvem mestu je Brazilec Wallace De Souza s 57,14 % zaključenih napadov, drugi je Japonec Yuki Ishikawa (56,56 %), tretji pa Iranec Meisam Salehi (56,50 %). Koroški odbojkar je tudi na osmem mestu med najboljšimi serverji, doslej je vknjižil 13 asov. Z 32 asi je na prvem mestu že omenjeni Abdel-Aziz, na drugem mestu je poljski reprezentant Wilfredo Leon (26 asov), na tretjem pa sta Nemec Ruben Schott in Rus Mihajlov s 14 asi. Jani Kovačič v vseh treh kategorijah, v katere se uvrščajo prosti igralci, zaseda mesto med najboljšo deseterico odbojkarjev. V obrambnih akcijah mu je uspelo ubraniti že 111 napadov tekmecev in je trenutno na četrtem mestu, na prvem je Avstralec Luke Perry. Kovačič je četrti tudi v razvrstitvi najboljših liberov, kjer prav tako zaostaja za Perryjem, pred njim sta še Italijan Fabio Balaso in Nemec Julian Zenger. Kot najboljši sprejemalec se je doslej izkazal Brazilec Thales Hoss s 43,48-% sprejemom, drugi je Iranec Milad Ebadipour (39,45 %), tretji pa Američan Erik Shoji (38,89 %). Kovačič s 33,66 % zaseda visoko šesto mesto. Naš srednji bloker Jan Kozamernik se z 19 bloki uvršča na 9. mesto v statistiki, na prvem je Srb Marko Podraščanin s kar 39 bloki. Drugi je Rus Artem Volvič s 26, tretji pa Iranec Mohammad Seyed s 25 bloki.