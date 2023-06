Slovenski odbojkarji se odpravljajo v Francijo z dobrimi občutki

Že na bližajočem se turnirju v Franciji lahko Slovenija svoj položaj na lestvici še izboljša. Argentina in Brazilija sta namreč prav tako pri devetih točkah in se na lestvici nahajata tik nad in pod Slovenijo. Njun medsebojni obračunu v Ottawi se je končal s 3:2 v korist trenutno petouvrščenih Brazilcev. Slednji so za tem z 2:3 klonili proti Kubi, Argentinci pa so bili ob pogledu na slovenske tekmece v Franciji s 3:1 boljši od domače Kanade. Kanada in Kuba sta prvi turnir zaključili z izkupičkom 1-3.

"Že prva tekma bo lep pokazatelj, kaj nas čaka v tem poletju. Sem zelo pozitiven, ker vem, da smo sposobni proti Argentini igrati dobro odbojko. Je pa seveda vse odvisno od nas. Našo igro moramo spraviti na vrhunec, obračun dobro odigrati, prav tako potem vse naslednje. Pred nami je sicer pravo morje tekem, na katerih bomo imeli veliko možnosti za dokazovanje," je ob pogledu na drugi turnir še pristavil srednji bloker Kozamernik.