Slovenski odbojkarji še v drugo vzeli mero Nizozemcem

Na nedeljskem obračunu je selektor Gheorghe Cretu pošteno premešal igralske karte. Uvodoma je na igrišče poslal Jana Kozamernika in Klemna Čebulja, ki dan poprej nista igrala. Ob tem je že od začetka izdatno vlogo na igrišču namenil reprezentančnemu novincu Roku Bračku, s klopi pa so tekmo v celoti spremljali Tine Urnaut, Alen Pajenk in Tonček Štern.

"Vsi, ki smo dobili priložnost za igro, smo jo dobro izkoristili. Nizozemci so bili odličen tekmec za pripravljalna preizkusa. Izjemno sem užival v vzdušju na tekmah. Zelo sem vesel, da sem lahko del te ekipe. Ko imaš ob sebi tako dobre soigralce, je proti vsakemu tekmecu igrati veliko lažje," veselja po tekmi ni skrival Bračko, za katerega sta bila nastopa na Nizozemskem debitantska v članskem slovenskem dresu.