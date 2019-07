Slovenski odbojkarji se zavedajo pomanjkljivosti v igri: 'Do EP bomo pravi'

Slovenski odbojkarji so minuli konec tedna gostovali pri naših zahodnih sosedih, s katerimi so odigrali dve močni prijateljski tekmi. Na prvi so bili Italijani občutno boljši in posledično slavili s 3:1 v nizih. Na drugi pa so varovanci Alberta Giulianija z neprimerno boljšo igro zasenčili 'Azzurre' in jim tako vrnili z enako mero (3:1).



Omenjena obračuna sta odkrila vse prednosti kot tudi pomanjkljivosti v igri naše odbojkarske izbrane vrste, ki bo v naslednjih desetih dneh priprav skušala le-te odpraviti do te mere, da bo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju na Poljskem konkurenčna gostiteljici turnirja, Franciji in Tuniziji. "Če potegnem črto pod obe tekmi, lahko ugotovim, da smo prikazali diametralno različna obraza. Če smo bili na prvi premalo natančni, nezbrani in pasivni v vseh segmentih igre, smo bili na drugi živahnejši, prepričljivejši in precej boljši od tekmeca," je na kratko razmerja moči na prijateljskih obračunih s svojimi rojaki pokomentiral slovenski selektor Giuliani, ki je zadovoljen s potekom priprav na bližajoči se kvalifikacijski turnir na Poljskem.