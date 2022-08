Možič: V Stožicah si želimo takšno energijo, kot so jo imeli košarkarji proti Srbiji

Slovenski odbojkarji so dan po zmagi košarkarjev nad Srbijo na prijateljski tekmi opravili trening v Stožicah, kjer bodo igrali tudi na bližnjem SP. Kot je dejal eden najmlajših v slovenski vrsti Rok Možič, so se z novim selektorjem, s katerim vadijo dober teden dni, dobro ujeli. "Mislim, da smo se super ujeli. Vsi fantje smo zelo zadovoljni, ima veliko energije, karizmatičnosti. Takoj je tudi postavil avtoriteto, tako da mislim, da ga vsi z veseljem poslušamo in z veseljem treniramo," je uvodoma dejal Možič, ki sicer blesti v italijanski ligi.

"Treningi so kar dolgi. Čeprav je sprva rekel, da ne trenira rad veliko, pa smo hitro opazili, da dve uri in pol mineta v hipu," je v smehu dodal in o pripravljenosti ekipe povedal: "Moram reči, da smo zelo pridni, in lahko rečem, da smo tudi že v kar dobrem stanju za SP."

A prvi pravi preizkus Slovence šele čaka. Ta teden imajo na sporedu dve pripravljalni tekmi, tako rekoč tik pred zdajci pa se bodo po novem v Stožicah v torek (20.30) pomerili še z Iranom, ki bo zanje zadnji test pred SP. "Tako je. Prava preizkušnja bodo zdaj prijateljske tekme. Saj že na treningu vidimo, da se res borimo, da so nekatere stvari boljše, kot so bile v primerjavi z ligo narodov. Najprej bomo dve tekmi odigrali v Mariboru, zadnja pa bo v torek proti Iranu. To bo prava generalka, potem nam ostane le še piljenje zadnje forme in v petek gre že zares," je še dejal 20-letni Mariborčan.