Slovenski odbojkarji so si s porazom proti Iranu priprli vrata končnice

Slovenski odbojkarji so na tretji tekmi zadnjega turnirja lige narodov ostali praznih rok proti Iranu in na lestvici znova zasedajo deveto mesto. Prvih osem vodi na zaključni turnir v Bologno, ki bo med 20. in 24. julijem.

Slovenija je po petih zmagah in šestih porazih pri 15 točkah, za njo pa sta Argentina (4-6) s 14 točkami in Srbija (4-5) z 11. Srbe danes čaka še obračun proti Italiji. Tako Argentina kot Srbija še upata na uvrstitev med osmerico. To mesto za zdaj drži Iran (6-5), ki ima 17 točk in za napredovanje potrebuje zmago v soboto proti Srbiji.

Za nastop na zaključnem turnirju bi morala Slovenija v nedeljo premagati domačo in že v Bologno uvrščeno reprezentanco Poljske, ob tem pa upati še na ugoden razplet preostalih obračunov najbližjih tekmecev.