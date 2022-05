Slovenski odbojkarji tokrat klonili proti Hrvaški, odbojkarice pa proti Čehinjam

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ljubljanski Hali Tivoli odigrala drugo pripravljalno tekmo proti Hrvaški. Po slovenski petkovi zmagi s 3:0 so bili tokrat z enakim izidom (21, 20, 19) uspešnejši gostje. Novi pripravljalni tekmi Slovenijo čakata že sredi naslednjega tedna v Srbiji. Slovenske odbojkarice pa so odigrale še predzadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom srebrne evropske lige. Varovanke Marca Bonitte so se v Mislinji pomerile s Češko in izgubile z 0:3 (-22, -15, -18).

"Na zadnjih dveh tekmah sem videl predvsem to, da nas čaka še veliko dela. Najbolj pomembno pa je, da napredujemo. Pozna se, da smo se veliko prilagajali, saj ekipa že od začetka ni bila kompletna, igralci so na priprave prihajali zelo različno. Doslej nismo mogli veliko delati na specifiki, po teh dveh tekmah pa bomo za to že imeli možnost. V Srbiji nas čaka močan nasprotnik, a pričakujem, da bomo hitro napredovali," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal Mark Lebedew, selektor Slovenije. Slovenski odbojkarji bodo imeli v nedeljo prost dan, v ponedeljek pa bodo potovali v Srbijo, kjer jih čakata pripravljalna obračuna s tamkajšnjo izbrano vrsto. Tine Urnaut, Tonček Štern, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Jure Okroglič, Janž Janez Kržič in Gregor Ropret, ki se bo kot zadnji pridružil izbrani vrsti, v Srbijo ne bodo odšli, ampak se bodo s pomočnikom selektorja Zoranom Kedačičem pripravljali v Ljubljani. icon-expand Slovenske odbojkarice so morale priznati premoč Čehinjam. FOTO: Aleš Oblak Slovenke (pričakovano) slabše od Čehinj

Slovenska reprezentanca je v Mislinji odigrala že peto pripravljalno tekmo. Po tem, ko so se slovenske odbojkarice po dvakrat pomerile s Hrvaško in Slovaško, je tokrat na nasprotni strani mreže stala Češka, s katero so se Slovenke nazadnje srečale v lanskih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo in dvakrat izgubile. Tudi tokrat so bile Čehinje boljše od močno pomlajene slovenske vrste, ki jo vodi Marco Bonitta. Italijanski strateg se je zaradi poškodb in šolskih oziroma študijskih obveznosti reprezentantk odločil za kar nekaj rotacij.