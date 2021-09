Slovenski odbojkarji v znak podpore otrokom trenirali z zlatimi pentljicami

September je mesec zlate pentljice, povsod po svetu pa je namenjen ozaveščanju o raku v otroštvu in pri mladih. Podpornike junakov in njihovih družin lahko prepoznamo po zlatih pentljicah, ki jih nosijo na oblačilih, ali pa po nalepkah na avtomobilih, zvezkih, obeskih za ključe. Da bi podprli iniciativo Gold Ribbon, so si slovenski odbojkarski reprezentanti pred začetkom današnjega treninga v dvorani Valenska tudi sami na majice pripeli zlate pentljice in s to gesto skušali pomagati pri širjenju zavedanja o raku pri otrocih in mladih.

"Mislim, da so take iniciative zelo lepe in zelo pomembne. Po eni strani imamo reprezentanti srečo, da smo do neke mere prepoznavni, in to je treba izkoristiti. Če lahko na kakršen koli način pomagamo in promoviramo tovrstne akcije, je to res najmanjša stvar, ki jo lahko naredimo," je dejal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut.