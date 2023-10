Slovenski odbojkarji tudi proti Finski niso dovolili presenečenja

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih gosti Tokio, vknjižila še tretjo zaporedno zmago. Naši fantje, ki jih že jutri čaka obračun z Egiptom, so bili s 3:1 (19, -18, 20, 18) boljši od Fincev.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca tudi na tretji tekmi turnirja olimpijskih kvalifikacij ni dovolila presenečenja. Po Tuniziji in Turčiji je v Tokiu kljub nekoliko slabši igri pričakovano premagala še Finsko, izid je bil 3:1. Za Slovence je bil to prvi izgubljeni niz na turnirju. Slovenci sicer niso imeli najboljšega dneva, a so že nekajkrat v zadnjih letih, da se znajo izvleči tudi ob nekoliko slabši igri. Proti Finski, ki so jo na evropskem prvenstvu v Varni premagali gladko, tokrat s servisom niso pritiskali, kot znajo, težave so imeli pri sprejemu in posledično tudi v napadu, razigrali so se šele ob koncu tekme.

A kljub vsemu prvi niz ni kazal na to, da bi lahko imeli težave. Po prvem vodstvu na tekmi s 5:4 so postopoma večali razliko do 16:11, nato so izgubili tri zaporedne točke, a hitro premagali krajšo krizo in spet začeli višati vodstvo. Po bloku Jana Kozamernika za 24:17 je bilo jasno, da bodo uvodni niz dobili. Po njem pa so se razigrali Finci, začeli so bolje servirati, v napadu niso več grešili. Po bloku Čebulju in dvema zaporednima asoma so povedli z 10:3, do konca niza pa niso več popuščali. Vodili so že za devet točk, ob koncu so se jim Slovenci približali na šest, toda preobrata ni bilo.

