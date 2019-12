Slovenski odbojkarji ugotovili, da jih čaka še veliko dela: Nizozemci za uvod uspešnejši

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je morala na prvi pripravljalni tekmi v okviru priprav na kvalifikacije za olimpijske igre priznati premoč Nizozemski. V Areni Stožice so bili gostje boljši s 3:0 (-22, -23, -22).

Slovenski selektor Alberto Giuliani je v začetno postavo uvrstil podajalca Dejana Vinčića, korektorja Mitjo Gasparinija, srednja blokerja Jana Kozamernika inAlena Pajenka, sprejemalca Tineta Urnautain Klemna Čebulja ter prostega igralca Janija Kovačiča. Prvi pripravljalni obračun v okviru kvalifikacij za olimpijske igre sta Slovenija in Nizozemska začeli zelo izenačeno, saj si nobena od ekip ni uspela priigrati večje prednosti od dveh točk. V ospredju so bili po zaslugi dobre igre v obrambi in protinapadih Slovenci, gostje pa so v vodstvo prvič prešli pri 10:9. Po asu Gasparinija in uspešnem napadu Urnauta je naša vrsta zopet vodila, nato pa je tekmecem uspel blok, zatem je bil dvakrat v napadu uspešenNimir Abdelaziz za vodstvo Nizozemske z 19:17. Pri 17:20 je slovenski strateg Giuliani v igro poslal Tončka Šterna in Gregorja Ropreta, dvojna menjava je prinesla znižanje izida na 22:23, nato pa so gostje slavili s 25:22.

"Težko je karkoli ocenjevati, saj smo to vzeli bolj kot trening," je po tekmi dejal selektor. FOTO: Damjan Žibert

Tako kot že v prvem nizu si tudi v drugem nobeno od moštev ni uspelo zagotoviti razlike. Izid je bil tako poravnan vse do 10:10, nato pa se je Slovencem nekoliko zaustavila igra v napadu, v protinapadih je bil dvakrat uspešen Thijs ter Horstter Nizozemsko povedel do vodstva z 12:10. Čebulj, Pajenk in Gasparini so ob mreži poskrbeli za priključek, a je Fabian Plak z dvema dobrima začetnima udarcema tekmecem spet zagotovil pobeg. Prvi so si dve zaključni žogi priigrali Nizozemci, predvsem po zaslugi Abdelaziza, prvo je izničil Gasparini, drugo je z napadom uspešno zaključil Plak. Tretji niz se je začel z vodstvom Nizozemske s 3:0, nato pa smo zopet spremljali izenačen dvoboj. Na slovenski strani sta bila v napadih prodorna predvsem Čebulj in Urnaut, z varanjema je bil uspešen Kozamernik, na drugi strani sta vračala Jelte Maan in ter Horst. Tako je bilo do 10:10, nato so varovanci Roberta Piazze pobegnili na 12:10. Giuliani je znova poizkusil z dvojno menjavo Gasparini-Ropret in Vinčić-Štern, Slovenci so stopili razliko na 19:20. V končnici so bili bolj zbrani Nizozemci in se z blokom Abdelaziza veselili zmage s 25:22.

Nizozemci so dobili prve tri nize, dodaten, četrti, je pripadel Slovencem. FOTO: Damjan Žibert