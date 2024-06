Slovenski odbojkarji v Fukuoki v lov na olimpijsko vozovnico

Slovenija je poleg Poljske in Italije ena izmed treh ekip, ki so v ligi zaenkrat dobile vse štiri tekme. Dve sicer s 3:2, kar jo trenutno na lestvici uvršča na tretje mesto, a za varovance Gheorgeja Cretuja so bolj pomembne točke na lestvici mednarodne zveze, te jih namreč vodijo v Pariz. Na tej lestvici so trenutno na šestem mestu, med tistimi, ki se borijo za pet preostalih olimpijskih vozovnic zaostajajo le za Italijani.

A da bi si zagotovili pot v francosko prestolnico, bodo morali še zmagovati. Predvsem z ekipami, ki so na papirju slabše. V Fukuoki sta to predvsem Turčija in Bolgarija, z zmagama sicer proti njima ne bi veliko pridobili, veliko pa bi ob porazu izgubili. Nasprotno je z Brazilijo in Japonsko, zmaga bi jim prinesla veliko točk, poraz pa ne bi pomenil velike izgube.