Slovenci do tretje zmage v Turčiji in korak bliže OI

Kanadčani so povedli s 6:1 in 9:3, Slovenci so se po zaslugi dobrih servisov, predvsem Gregorja Ropreta in Jana Kozamernika , nekajkrat povsem približali, zadnjič po točki Klemna Čebulja za 20:22. Toda zadnjega koraka jim ni uspelo napraviti, tako da so uvodni niz izgubili.

Na tekmi s Kanado se je v slovensko vrsto vrnil kapetan Tine Urnaut , ki je zaradi manjše poškodbe ni igral na tekmi s Francijo, med gledalci pa je zaradi zdravstvenih težav ostal Žiga Štern , na klopi ga je zamenjal mladi Luka Marovt . Slovenska ekipa se je pred tekmo zavedala moči kanadske reprezentance, pri katerih blesti predvsem trojka Stephen Maar , Arthur Schwarz in Eric Loeppky , vsi so si letos kruh služili pri italijanskemu podprvaku Monzi, hitro pa se je lahko prepričala, da so bila opozorila o kakovosti tekmecem povsem na mestu.

Toda v nadaljevanju so vendarle pokazali, da tekme ne mislijo izgubiti. Povsem so prevzeli pobudo na igrišču, v drugem nizu imeli ves čas od tri do štiri točke, za odločilno serijo pa so poskrbeli servisi Tineta Urnauta, po njegovem asu se je na semaforju svetil rezultat 23:16. Niz je bil v slovenskih rokah, ki so bilo nato mirne tudi v tretjem, ta je imel podoben potek kot drugi.

Je pa prišlo do krize v slovenski igri v četrtem. Po zaostanku 4:6 so Kanadčani dosegli sedem zaporednih točk, na slovenski strani je šepal predvsem sprejem, zaradi katerega je Klemna Čebulja za nekaj časa zamenjal Rok Bračko, Janija Kovačiča pa Urban Toman. Z menjavo je Cretu ustavil nalet tekmecev, toda preobrata vendarle ni bilo, niz je šel v roke Kanadčanov.

Ti pa so bili v odločilnem nizu nemočni. Ustavili so jih predvsem servisi, najprej Čebulja, nato še Ropreta in Šterna, Čebulj je v zaključku prevzel odgovornost tudi v napadu, to je storil uspešno, po izenačenju na 6:6 Slovenci niso več dopustili, da jih tekmec ogrozi.

Pri zmagovalcih je Tonček Štern dosegel 23 točk, Klemen Čebulj jih je prispeval 21, Gregor Ropret se je izkazal s štirimi asi in nasploh z dobrimi servisi.

Za konec prvega turnirja se bodo Slovenci v nedeljo pomerili še s Poljsko, eno najboljših reprezentanc na svetu, ki tudi v Antalyi igra odlično.